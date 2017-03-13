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SON DAKİKAErdoğan'dan Hollanda'ya sert cevap!

Hollanda, Çavuşoğlu’nun ‘özür’ talebini reddetti: Deli misin?

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Hollanda, Çavuşoğlu’nun ‘özür’ talebini reddetti: Deli misin?
Hollanda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın ülkeden geri gönderilmesinin ardından Türkiye’den gelen ‘özür’ çağrısını reddetti.

ollanda’nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

 

Çavuşoğlu, “Bunun karşılığı olacak, böyle kalmaz. Atacağımız diğer adımları da planlamaya başladık. Hollanda özür dilemedikçe biz bu adımları atmaya devam edeceğiz. Hollanda’dan yazılı özür bekliyoruz” demişti.

 

Başbakan: Deli misin?

 

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili açıklama yapan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, “İlişkilerin yumuşatılmasından yanayız. Ama özür dileyerek değil. Deli misin?” diye konuştu.

 

‘Esas Erdoğan özür dilemeli’

 

Reuters’in haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Hollanda için kullandığı ‘Nazi benzetmesi’nin tahrik edici olduğunu da söyleyen Rutte, şöyle devam etti: “Hollanda Türk bakanların girişine izin vermediği için özür dileyeceğine, Türkiye’nin cumhurbaşkanı Hollanda’yı faşistlerle ve Nazilerle kıyasladığı için özür dilemeli.”

 

Dışişleri bakanı: Özür yok, daha da sert önlemler alırız

 

Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders de, gündemde Türkiye’den özür dileme seçeneğinin olmadığını kaydederek, diyalog arayışının sonuç vermemesi halinde ‘sert önlemler’ almaya hazır olduklarını dile getirdi.

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