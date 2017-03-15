Hollanda Dışişleri Bakanı: Neden bizi yaptırımla tehdit ettiklerini anlamıyorum

Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, Hollanda ve Türkiye arasında yaşanan krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BBC Türkçe'nin haberine göre, İşçi Partisi'nden Koenders ve Avrupa Parlamentosu'nda Hollanda milletvekili Emine Bozkurt, Hollanda'nın 's-Hertogenbosch şehrinde düzenlenen Hollanda Türk Kadınlar Birliği'nin yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Hollanda'yı ve Hollandalıları Srebrenitsa katliamından tanırız" sözlerine atıfta bulunan Koenders, "Özellikle Almanya ve Holllanda'ya karşı Erdoğan'ın sözlerine bakarsak kullanılan dilde gerginliğin arttığını gördük. Tabii ki bizim için Nazizm ve Srebrenitsa katliamıyla ilgili söylenenler, ki tamamen yanlış, doğru değil, kabul edilemez" dedi.'GERGİNLİĞİN AZALMASINI UMUYORUZ'

Koenders ayrıca, "Neden bizi yaptırım uygulamakla tehdit ettiklerini gerçekten anlamıyorum. Şimdiye kadar aldığımız önlemler açısından bir alternatifimiz yoktu. Ama tabii ki en önemlisi bir noktada bu gerginliğin azalmasını umuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ankara'da yaptığı konuşmasında, "Onların cibilliyetinin, karakterinin ne kadar bozuk olduğunu 8 bin Boşnakı orada nasıl katlettiklerinden tanırız. Bunları iyi biliriz" demişti. Erdoğan ayrıca Hollanda'ya destek veren Almanya Başbakanı Angela Merkel'e de tepki göstererek, "Senin ondan farkın olmadığını biliyoruz" ifadesini kullanmıştı.

'SEÇİMLERLE İLGİLİ BİR MESELE DEĞİL'

Koenders bu gerginliğin seçimler yüzünden mi tırmandığı sorusuna, "Hayır bu bizim için seçimlerle ilgisi olan bir mesele değil. Tabii ki bir seçim dönemindeyiz, ama bu seçimler yüzünden meydana geldiği anlamına gelmez. Türk hükümeti üyelerinin Hollanda'da seçim kampanyası talepleri yüzünden bir anlaşmazlık yaşadık" dedi.'YAPTIRIM TEHDİDİ ÇOK TALİHSİZDİ'

Koenders, "Bu akşam burada da görebildiğiniz gibi seçimlerle, referandumla ilgili de Hollanda'da kampanya yapma imkanınız var. Burada Türkiye referandumu için de oy verebilirsiniz. Ancak bütün bu yorumlar kapsamında bunun iyi olmayacağını düşündük ve buna bir çözüm bulmaya da çalıştık" ifadelerini kullandı.

İNİŞ İZNİ NEDEN İPTAL OLDU?

Hollandalı bakan olayların gelişimine dair, "Biz bir çözüm bulmaya çalışırken, Çavuşoğlu'nun konsolosluk binasında ya da Türk hükümetine ait başka bir binada buluşması gibi, büyük bir yaptırım tehdidi geldi. Bu çok talihsizdi. Bu yüzden iniş haklarını kaldırdık, sonra birden bire hiçbir izin almadan ya da başka bir hakkını kullanmadan başka bir bakan geldi. Bu çok riskliydi" açıklamasında bulundu.Bakan, gerginliğin azalmasını umduklarını ekledi.

Hollanda Cumartesi günü Türk seçmenlerle buluşmak üzere Rotterdam'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Kaya'nın uçağının inişlerine izin vermemişti.

Bunun üzerine gelişen olaylar iki ülke arasında diplomatik bir krizin ortaya çıkmasına neden oldu.