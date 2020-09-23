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SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1447 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı, 18 kişi taburcu edildi

Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü: İkinci dalga başladı

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Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM) Başkanı Jaap van Dissel, ülkede koronavirüs salgının ikinci aşamasının başladığını belirterek, “Her an devrilme noktasındayız” dedi.
Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü: İkinci dalga başladı

Meclise, salgının geldiği noktaya ilişkin bilgi veren Hollandalı yetkili, günlük kesinleşen vaka sayısının 2 bin 250’yi geçtiğini vurguladı.

RIVM verilerine göre, geçen hafta 13 bin 471 pozitif test kaydedildi. Koronavirüs vakaları, bir önceki haftaya göre yüzde 63 artış gösterdi.

Van Dissel’in verdiği bilgiye göre, şu anda 60 ila 100 bin arasında Hollandalı’nın enfekte olduğu tahmin ediliyor. Hollanda’da toplamda, bir milyon kişi koronavirüs enfeksiyonu yaşadı.

RIVM’ye görev şu anda enfeksiyonlar, ağırlıklı olarak gençler ve genç yetişkinler arasında görülüyor.

Van Dissel'e göre, bu endişe verici bir seviyede. Çünkü artan rakamlar test sayısındaki artıştan kaynaklanmıyor. Hastaneye yapılan başvurular, enfeksiyonların savunmasız gruplar arasında yayıldığını gösteriyor.

Ar

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