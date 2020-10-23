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Hollanda hayvanat bahçesindeki gay penguen çift, lezbiyen penguen çiftin tüm yumurtalarını çaldı

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Hollanda hayvanat bahçesindeki gay penguen çift, lezbiyen penguen çiftin tüm yumurtalarını çaldı
Hollanda hayvanat bahçesindeki gay penguen çift, lezbiyen penguen çiftin tüm yumurtalarını çaldı

Hollanda DierenPark hayvanat bahçesindeki bakıcılar, ‘baş belası’ olarak ün salmış gay penguen çiftin, komşu bir lezbiyen çiftin bütün bir yumurta yuvasını çaldığını fark etti.

‘Queer penguen topluluğunda’, yumurta evlat edinmek nispeten yaygın bir uygulama. Birçok durumda, hayvanat bahçeleri ve akvaryumlar, çakıllardan sahte yuvalar yapmak gibi civciv besleme ihtiyacı duyduklarını düşündüren davranışlar sergileyen gay ve lezbiyen çiftlere kuluçkadan çıkmamış yumurtalar veriyor.

Bunun yanında, bu sefer farklı bir durum yaşandı. DierenPark’taki gay, gözlüklü penguen cinsi çift, bakıcılarından yumurta talep etmek yerine, iki müstakbel annenin bütün yumurtalarını çaldı.

Dahası, bu olay, çiftin ilk vukuatı değil. Çift, daha önce başka bir penguen ailesinin de yumurtalarını çalmış fakat çalınan yumurtalar çatlamamış. Hayal kırıklığına uğrayan çiftin tekrar yumurta çalmasını normal bulan bakıcılar, dişi penguen çiftlerin hiçbir zaman böyle bir davranış sergilemediğini söylüyor.

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