Hollanda: Koronavirüs sebebiyle kapanan müzeden gece yarısı baskınıyla Van Gogh tablosunu çaldı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da hırsızlar, koronavirüs salgını sebebiyle kapanan bir müzeye gece yarısı baskın düzenleyerek ünlü ressam Van Gogh'un bir tablosunu çaldı.

Yetkililer şehrin doğusunda bulunan The Singer Laren Müzesi'ne kimliği belirsiz kişilerin gece yarısı ani bir baskın düzenlediği ve cam kapıyı kırarak Van Gogh'a ait Bahar Bahçesi adlı tabloyu çaldığını açıkladı.

Hollanda polisi olay sonrası inceleme başlatırken, koronavirüs salgını sebebiyle haftalardır kapalı tutulan müzeden başka eserlerin çalınıp çalınmadığının da araştırıldığı ifade edildi.

Pazartesi öğlen basına bilgi veren müze yetkilileri, Covid 19 salgını öncesi kamuya açık mekanlarla alakalı yasak kararı alınmadan önce "Ruhun Aynası" adlı bir sergi düzenlendiğini ve bu sergide Jan Toorop ve Piet Mondrian gibi birçok ressamın tablolarının yer aldığını açıkladı. Serginin Amsterdam'daki ünlü Rijksmuseum ile birlikte gerçekleştirildiği ifade edildi.

Hollanda'daki The Singer Laren Müzesi'nde Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı çift, William ve Anna Singer'ın koleksiyonları yer alıyor. Sergide genellikle modern akımlar olan neo-empresyonizm, kübizm ve dışa vurumculuk tarzı eserler yer alıyor.