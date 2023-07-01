  • BIST 5.759,11
  • Altın 1597.495
  • Dolar 25.7312
  • Euro 27.8133
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAAspartam gerçekten kansere yol açıyor mu?

Hollanda Kralı, ülkesinin kölelik geçmişi için resmi olarak özür diledi

» »
Eski sömürgelerde köleliğin kaldırılmasının 150. yılı münasebetiyle düzenlenen bir etkinlikte konuşan Hollanda Kralı, "Bugün karşınızda Kral ve hükümet üyesi olarak duruyorum. Bugün özürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Hollanda Kralı, ülkesinin kölelik geçmişi için resmi olarak özür diledi

Hollanda Kralı Willem-Alexander’dan, eski Hollanda sömürgelerinde köleliğin sona ermesinin 150. yıl dönümü kutlamalarında uzun zamandır beklenen özür geldi. 

Willem-Alexander, cumartesi günü ülkesinin kölelik uygulamalarına dahil olmasının kendisini “kişisel olarak ve aşırı derecede” etkilediğini söyleyerek resmi olarak özür diledi.

Eski sömürgelerde köleliğin kaldırılmasının 150. yılı münasebetiyle düzenlenen bir etkinlikte konuşan Hollanda Kralı, "Bugün karşınızda Kral ve hükümet üyesi olarak duruyorum. Bugün özürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı. 

Hollanda'nın eski sömürgelerinde köleleştirilen insanların torunları, her yıl düzenlenen "Zincirleri Kırmak" adlı etkinlik için Amsterdam'da bir araya geldi. 

Kral Willem-Alexander'ın bu etkinlikte yaptığı özür konuşması alkışlarla karşılandı. 

Bu tören, hükümetin aralık ayında Hollanda'nın kölelik geçmişi için resmen özür dilemesinden bu yana düzenlenen ilk etkinliklerden biri oldu. 

Kral, soyundan geldiği Orange-Nassau Hanedanı'nın zenginleşmesine katkıda bulunan kölelik geçmişi için özür dileyeceğini doğrulamamıştı. 

Hollanda Başbakanı Mark Rutte aralık ayında Lahey'de, "insanlığa karşı işlenen bir suç" olarak nitelendirdiği 250 yıllık kölelik tarihinde ülkesinin oynadığı rol nedeniyle hükümet adına resmi olarak özür dilemişti. 

Hollanda Kralı ise daha sonra Noel konuşmasında, hükümetin özür dilemesini memnuniyetle karşılamış ve bunun "uzun bir yolun başlangıcı" olduğunu ifade etmişti.

Kölelik, 16. ve 17. yüzyıllarda deniz ticareti sayesinde bir refah dönemi yaşayan Hollanda'nın altın çağını yaşamasına katkıda bulundu. Ülke, başta Güney Amerika ve Karayipler'e doğru olmak üzere, yaklaşık 600 bin Afrikalının ticaretini yaptı. 

Hollanda sömürgelerinde köleliğin resmi olarak kaldırılması 160 yıl öncesine dayansa da bunun fiili olarak uygulamasına 150 yıl önce başlandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa’da sular durulmuyor: Eylemler her yere sıçradı, yüzlerce gösterici gözaltında01 Temmuz 2023 Cumartesi 10:13
  • Miçotakis: Göçmen sorunu için AB Türkiye’ye yardım edebilir01 Temmuz 2023 Cumartesi 09:39
  • Fransa'da ülke genelinde gösteriler sürüyor, hükümet artık OHAL seçeneğini dışlamıyor30 Haziran 2023 Cuma 18:44
  • Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Sosyal medya şiddeti körüklüyor, hassas içerikler kaldırılmalı30 Haziran 2023 Cuma 17:53
  • Almanya’yı karıştıran çıkış: Türk dönerine yasak tartışması büyüyor30 Haziran 2023 Cuma 13:49
  • Fransa’daki olaylar büyüyor: Bir ülkede daha halk sokağa döküldü yüzlerce gözaltı var30 Haziran 2023 Cuma 11:49
  • Fransa’da 17 yaşındaki genci öldüren polis tutuklandı30 Haziran 2023 Cuma 11:24
  • Fransa’da ortalık karıştı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi30 Haziran 2023 Cuma 10:31
  • Stoltenberg bir yıl daha görevde kalıyor30 Haziran 2023 Cuma 10:13
  • Yunanistan’da seçimi kaybeden muhalefet lideri istifa etti29 Haziran 2023 Perşembe 20:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti