Hollanda Kralı, ülkesinin kölelik geçmişi için resmi olarak özür diledi

Eski sömürgelerde köleliğin kaldırılmasının 150. yılı münasebetiyle düzenlenen bir etkinlikte konuşan Hollanda Kralı, "Bugün karşınızda Kral ve hükümet üyesi olarak duruyorum. Bugün özürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Hollanda Kralı Willem-Alexander’dan, eski Hollanda sömürgelerinde köleliğin sona ermesinin 150. yıl dönümü kutlamalarında uzun zamandır beklenen özür geldi.

Willem-Alexander, cumartesi günü ülkesinin kölelik uygulamalarına dahil olmasının kendisini “kişisel olarak ve aşırı derecede” etkilediğini söyleyerek resmi olarak özür diledi.

Eski sömürgelerde köleliğin kaldırılmasının 150. yılı münasebetiyle düzenlenen bir etkinlikte konuşan Hollanda Kralı, "Bugün karşınızda Kral ve hükümet üyesi olarak duruyorum. Bugün özürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Hollanda'nın eski sömürgelerinde köleleştirilen insanların torunları, her yıl düzenlenen "Zincirleri Kırmak" adlı etkinlik için Amsterdam'da bir araya geldi.

Kral Willem-Alexander'ın bu etkinlikte yaptığı özür konuşması alkışlarla karşılandı.

Bu tören, hükümetin aralık ayında Hollanda'nın kölelik geçmişi için resmen özür dilemesinden bu yana düzenlenen ilk etkinliklerden biri oldu.

Kral, soyundan geldiği Orange-Nassau Hanedanı'nın zenginleşmesine katkıda bulunan kölelik geçmişi için özür dileyeceğini doğrulamamıştı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte aralık ayında Lahey'de, "insanlığa karşı işlenen bir suç" olarak nitelendirdiği 250 yıllık kölelik tarihinde ülkesinin oynadığı rol nedeniyle hükümet adına resmi olarak özür dilemişti.

Hollanda Kralı ise daha sonra Noel konuşmasında, hükümetin özür dilemesini memnuniyetle karşılamış ve bunun "uzun bir yolun başlangıcı" olduğunu ifade etmişti.

Kölelik, 16. ve 17. yüzyıllarda deniz ticareti sayesinde bir refah dönemi yaşayan Hollanda'nın altın çağını yaşamasına katkıda bulundu. Ülke, başta Güney Amerika ve Karayipler'e doğru olmak üzere, yaklaşık 600 bin Afrikalının ticaretini yaptı.

Hollanda sömürgelerinde köleliğin resmi olarak kaldırılması 160 yıl öncesine dayansa da bunun fiili olarak uygulamasına 150 yıl önce başlandı.