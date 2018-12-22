Hollanda Kraliçesini konserde İslam'a davet eden orkestra şefi kriz çıkardı ((video))

Amsterdam'da düzenlenen Kraliçe Beatrix'in de katıldığı bir konserde Müslüman 'konuk şefi', Hollanda Kraliçesine İslam'ı anlatıp davet etmek istedi. Orkestranın tamamı bu uygunsuz hareketi protesto etmek için salonunu terk ederken, güvenlik görevlileri şefi dışarı çıkardı.
Amsterdam'da düzenlenen Kraliçe Beatrix'in de katıldığı bir konserde Müslüman 'konuk şefi', Hollanda Kraliçesine İslam'ı anlatıp davet etmek istedi. Orkestranın tamamı bu uygunsuz hareketi protesto etmek için salonunu terk ederken, güvenlik görevlileri şefi dışarı çıkardı. pic.twitter.com/8RTdqcq3FL— Jambi (@__Jambi__) 21 Aralık 2018
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