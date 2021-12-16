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Hollanda kraliyet ailesi Covid kurallarını hiçe saydı

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Hollanda kraliyet ailesi, geçen hafta corona virüsü sağlık rehberliğini ihlal ederek Prenses Amalia’nın 18. doğum gününü kutlamak üzere bir davet verdi. Kraliyet ailesi bu davranışıyla tepkiler toplayınca özür dilemek zorunda kaldı.
Hollanda kraliyet ailesi Covid kurallarını hiçe saydı

Hollanda kraliyet ailesi, geçen hafta corona virüsü sağlık rehberliğini ihlal ederek Prenses Amalia’nın 18. doğum gününü kutlamak üzere bir davet verdi. Kraliyet ailesi bu davranışıyla tepkiler toplayınca özür dilemek zorunda kaldı.

Kraliyetin verdiği davet cumartesi günü sarayın bitişiğindeki bir parkta yapıldı ve konukların aşı olmaları, Covid testi yaptırmaları ve sosyal mesafeye uymaları istendi. Ancak yine de şu anda Hollanda’da insanlar evlerinde 13 yaşından büyük en fazla dört misafir kabul edebilirken böyle bir parti düzenlenmesi insanların tepkilerine neden oldu.

PİŞMAN OLDU

Hollanda başbakanı Mark Rutte çarşamba günü parlamentoya yazdığı bir mektupta şunları yazdı: “Aile bu açık hava toplantısında, testler ve sosyal mesafe dahil önlemler alarak corona virüsü kurallarına sorumlu bir şekilde davranmaya çalıştı.”

Rutte’nin mektubu kaç kişinin katıldığını belirtmedi ancak yerel basında hükümetin 21 davetiye gönderildiğini söylediği aktarıldı. Prenses Amalia, 7 Aralık’ta 18. yaşını kutladı ve reşit olma yaşına ulaşması nedeniyle hükümetin en yüksek danışma organı olan Hollanda Devlet Konseyi’ne yükseldi.

KURALLARA UYMUYORLAR

Kraliyet ailesi ilk defa Covid kurallarını ihlal etmiyor; geçen yıl ekim ayında tatilde olan aile Hollanda’nın kısmi sokağa çıkma yasağına girmesi üzerine ve gelen tepkiler nedeniyle Yunanistan’daki tatilini kısa kesmek zorunda kaldı.

Hollanda’da pandemi ile ilgili önlemler devam ederken, Noel tatili için ilkokulların erken kapatılmasına ve Omicron varyantı ile ilgili korkular nedeniyle de gece karantinasının uzatılacağı belirtilmişti.

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