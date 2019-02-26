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Hollanda Kuzey Koreye gidecek 90 bin Vodkaya el koydu !

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Hollanda'dan basında yer alan 'Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a gönderilmesinin planlandığı votkalara el konduğu' haberleriyle ilgili açıklama geldi.
Hollanda Kuzey Koreye gidecek 90 bin Vodkaya el koydu !

Hollanda gazetesi Algemeen Dagblad (AD) bugünki haberinde gümrük idaresinin, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a gönderilmesinin planlanan 90 bin adet Rus votkasına el koyduğunu yazdı.

Haberde Hollanda Gümrük Bürosu Sözcüsü Roul Vellemen'in geçen hafta Rotterdam limanında bir Çin konteyner gemisinde bulunan kargonun durdurulduğunu onayladığı belirtildi.

Bu haberin farklı uluslararası ve ulusal haber mecralarında yayılması üzerine Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Sözcüsü Sigrid Kaag'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

'YAPTIRIMLAR LÜKS İTHALATINI DA ENGELLİYOR'

Kaag, ‘Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Kuzey Kore'ye açıkça yaptırım uyguladığını' hatırlattı ve "Yaptırımlar aynı zamanda lüks malların ithalatını da etkiliyor" dedi.

Pyongyang ise bu konuda henüz yorum yapmadı.

BMGK'nın, Kuzey Kore'ye defalarca ülkenin nükleer ve balistik füze programları nedeniyle yaptırım uyguladığı biliniyor.

Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği zirvede Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasını desteklediğini belirtmişti. Bunun üzerine Ekim 2018'de Rusya, Pyongyang'a uygulanan yaptırımların yeniden gözden geçirilebileceğini belirtmişti.

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