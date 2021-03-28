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Hollanda medyası: Türkiye liderlik dansına devam ediyor

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Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Türkiye'nin grubunda yer alan Hollanda, koronavirüs denemesi nedeniye 5 bin seyircinin izlediği maçta, Letonya'yı 2 - 0 yendi.
Hollanda medyası: Türkiye liderlik dansına devam ediyor

Hollanda medyası, uzun bir aradan sonra ilk kez seyirci alınan Amsterdam'daki maça ilişkin gelişmeleri Norveç - Türkiye maçı ile birlikte aktardı.

Hollanda medyasına göre, Turunculu takım, bu galibiyetle İstanbul'da yaşadığı 4 - 2'lik "Türkiye travmasını" unutmaya çalıştı. Hollanda basını, "Norveç'i evinde 3 - 0 mağlup eden grubun güçlü ekibi Türkiye'nin arayı giderek açtığını" yazdı.

Galatasaray'ın eski oyuncusu Frank de Boer'un teknik direktörlük görevine getirilmesinden bu yana istediği başarıları elde edemeyen Hollanda, Amsterdam Johan Cruijff Arena Stadı'nda Letonya ile karşılaştı.

Koronavirüsün yayılması konusunda araştırmaların yapıldığını "Fieldlab" (Saha labaratuvarı) programı kapsamında, Hollanda - Letonya maçına 5 bin seyirci alındı.

 

Seyircili maç deneyi

Karşılaşma öncesi 48 saat içinde Covid - 19 testi yaptıran seyirciler, negatif test sonucu göstermeleri koşuluyla stada alındı. Farklı gruplara ayrılan Hollandalı taraftarlar, maskeli, maskesiz, yan yana ve 1,5 metrelik sosyal mesafe gibi farklı biçimlerde maçı izledi.

Bazı taraftar gruplarının tribünde içecek almasına, bazılarının da bir şeyler yemesine izin verildi.

Araştırmanın sonuçları gelecek hafta hükümet ve Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB) tarafından değerlendirilecek.

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5 bin seyirci ile yapılan testin başarılı olması durumunda, Haziran ayındaki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, Cruijff Arena Stadı'nın yüzde 75'ine seyirci alınması gündeme gelecek.

Hollandalı oyuncular, Fransız kadın hakem Stephanie Frappart'ın yönettiği maç öncesi sahaya, Katar'daki göçmen işçilerin içinde bulunduğu zor duruma dikkati çekmek için, "Futbol değişimi destekler" (Football supports change) yazılı tişörtlerle çıktılar.

KNVB'ye göre, boykot yerine, soruna dünya çapında dikkati çekmek, Katar'da göçmen işçilerin durumunu değiştirebilir.

Yaklaşık 1 yıl aradan sonra ilk kez tribündeki taraftarlarının karşısına çıkan Hollanda Milli Takımı, dağınık görüntüsüne rağmen Steven Berghuis ve Luuk de Jong'un ayağından kazandığı gollerle Letonya karşısından 2 - 0 galip ayrıldı.

Kuralar sonrası G grubunun favorilerinden biri olarak gösterilen Hollanda, bu galibiyetle gruptaki ilk puanını elde etti.

'Türkiye liderlik dansına devam ediyor'

Hollanda medyası, Turunculular'ın galibiyeti kadar, Türkiye- Norveç karşılaşmasına da geniş yer verdi. Hollanda Televizyonu (NOS), Çarşamba günü Bırak Yılmaz'ın "hat - trick" ile Frank de Boer'un takımını 3 sıra geriye ittiğini vurgulayarak, Hollanda'yı gruptan çıkmak için zorlu bir sürecin beklediğine işaret etti.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden De Telegraaf, "Türkiye'deki akşam kalma halinin az golle silindiğini" belirterek, Hollanda Milli Takımı'nın, 2 - 0'lık galibiyetle, "İlk eleme maçında Türkiye'nin vurduğu darbeden biraz olsun kurtulduğunu" yazdı.

Gazete, Türkiye'nin Norveç'te "kartvizitine yeni bir başarı daha eklediğini" ve rakibine fırsat tanımadan sahadan 3 - 0 galip ayrıldığını kaydetti.

AD gazetesi ise, "Dağınık Hollanda Dünya Kupası eleme serisinde ilk puanını aldı" başlığıyla verdiği haberde, Hollanda'nın bol golle rahat kazanması gereken maçta vasat bir oyun ortaya koyduğunu belirtti. Gazete, aynı haberde, Türkiye'nin Norveç galibiyeti ile arayı biraz daha açtığı yorumunu yaptı.

AD gazetesi, "Hollanda'nın güçlü rakibi Türkiye'nin" Norveç'te net bir şekilde yenerek, Hollanda ile arasındaki farkı arttırdığını belirtti.

Voetbal İnternational dergisi, Hollanda'nın sahaya, farklı Türkiye yenilgisini unutturmak ve yapılan hatayı düzeltmek için çıktığını vurguladı.

Trouw gazetesi, Cruijff Arena'daki coşkulu taraftarların desteğine rağmen Hollanda'nın sadece 2 gol atabildiğini ve "Norveç'i evinde yenen Türkiye'nin grupta liderlik dansına devam ettiğini" yazdı.

Hollanda Haber Ajansı (ANP) da, 2 - 0'lık galibiyetle Hollanda Milli Takımı'nın, Türkiye karşısındaki hatalı başlangıcı biraz olsun telafi ettiği yorumunu yaptı.

Hollanda medyası, Turunculu takımın grubunda olası puan eşitliğini göz önünde bulundurarak, Salı günü oynanacak Cebelitarık maçında bol gol atması gerektiğini de yazdı.

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