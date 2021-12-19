  • BIST 2.084,47
  • Altın 942.84429
  • Dolar 16.4688
  • Euro 18.4886
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKACovid -19 Yardım Hattı Değiştirildi

Hollanda, Omicron varyantı nedeniyle 14 Ocak'a kadar kapandı

» »
Hollanda hükümeti, hızla yayılan koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle 14 Ocak 2022 tarihine kadar tam kapanma kararı aldı.
Hollanda, Omicron varyantı nedeniyle 14 Ocak'a kadar kapandı

Eczane ve süpermarketler gibi temel ihtiyaca dönük ürünler satan işletmeler dışındaki tüm mağaza ve dükkanlar, bugünden itibaren kapalı olacak.

Ülke genelindeki tüm eğitim ve öğretim kurumları da yarından itibaren kapılarını kapatacak.

Geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, Cumartesi akşamı düzenlediği basın toplantısında, Omicron varyantına karşı zaman kazanmak için ülke çapında kapsamlı karantina uygulamaya karar verdiklerini açıkladı.

Omicron varyantı hakkında daha fazla bilgi elde edilene kadar beklemek istemediklerini vurgulayan Rutte, "Emin olana kadar beklersek çok geç kalacağız" dedi.

Noel öncesi tam kapanma kararının memnuniyetsizlik yarattığını söyleyen Hollanda Başbakanı, daha kötü bir noktaya gelmeyi önlemek için bu müdahelenin gerekli olduğunu söyledi.

Noel pazarları kaldırılacak

Bugün erken saatlerden itibaren yürülüğe giren ulusal karantina uygulaması kapsamında yalnızca süpermarketler ve eczaneler gibi temel ihtiyaca yönelik mağazaların açılmasına izin verilecek.

Benzin istasyonları, kütüphaneler, sürücü kursları ve avukatlık hizmetleri de devam edecek.

Zorunlu ihtiyaçların temin edildiği mağazalarda maske ve 5 metrekareye en fazla bir müşteri zorunluluğu uygulanacak.

Karantina süresince yiyecek içecek ve eğlence sektörü kapatılacak. Restoran ve kafeler sadece al götür ya de evlere servis hizmeti verecek.

Müzeler, sinema ve tiyatrolar ile konser salonları, kuaförler ve güzellik salonları da 14 Ocak tarihine kadar kapalı olacak.

Her türlü etkinliğin yasak olacağı ülkede, Noel pazarları da kaldırılacak.

Haftalık pazarların kurulmasına ise, izin verilecek.

Profesyonel spor karşılaşmaları seyircisiz oynanmaya devam edecek.

Cenaze törenlerine katılım, en fazla 100 kişi ile sınırlı olacak.

Egzersize izin verilecek

Pazartesi gününden itibaren ilkokulların yanı sıra, tüm orta öğretim kurumları ile üniversite ve yüksek okullar da kapalı olacak.

Hükümet, 3 Ocak'ta, okulların 10 Ocak'tan itibaren yeniden açılıp açılmayacağına karar verecek.

Spor salonlarının açık kalmasına da izin verilmeyecek.

Yüzme kursları devam edecek.

İsteyen kişiler, gündüz 05:00-17:00 saatleri arasında en fazla iki kişilik gruplar halinde ya da tek başına olmak kaydıyla yürüyüş ve egzersiz yapıp bisiklete binebilecek.

Kapanma süresince 17 yaşına kadar olan çocukların da dışarıda egzersiz yapmasına ve kendi kulüplerinde maç oynamalarına izin verilecek.

Evlere kabul edilecek 13 yaşından büyük ziyaretçi sayısı da dört kişiden iki kişiye indirildi.

Aynı aileden de olsa dışarıda en fazla 2 kişiden fazla kişinin bir araya gelmesine izin verilmeyecek.

Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitiüsü'ne (RIVM) göre Omicron varyantı vakaları, her 2-3 günde bir ikiye katlanıyor.

Başkent Amsterdam'daki her dört Covid vakasından biri Omicron varyantı kaynaklı.

Hollanda, Ocak ayının ortasına kadar herkese üçüncü doz güçlendirici koronavirüs aşısı yapmayı planlıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pfizer’ın korona ilacının getirilmesi bekleniyor18 Aralık 2021 Cumartesi 18:49
  • Fransa ve Almanya'da Omicron endişesi18 Aralık 2021 Cumartesi 16:02
  • Köpek Balıklarındaki Proteinler, Doğal Covid Öldürücü17 Aralık 2021 Cuma 22:52
  • Akdeniz Tipi Diyet Alzaymıra Karşı Koruyor17 Aralık 2021 Cuma 22:41
  • Dünya Genelinde Her 8 Kadından Biri Meme Kanseri Riski Taşıyor17 Aralık 2021 Cuma 20:22
  • Uzmanlar Uyardı: Hamile Kadınlarda Corona Riski Artıyor, Aşı Olun17 Aralık 2021 Cuma 17:13
  • Omicron sonrası aşı aralığı 3 aya indirildi: Salgında son durum17 Aralık 2021 Cuma 10:01
  • 'Elektronik Cihaz Kullanan Çocukların Uyku Kalitesi Bozuluyor' Uyarısı17 Aralık 2021 Cuma 00:19
  • Yetersiz Uyku Covid-19’a Yakalanma Riskini Artırıyor16 Aralık 2021 Perşembe 21:34
  • Covid-19 Aşılarıyla İlgili 6 Soru 6 Cevap16 Aralık 2021 Perşembe 20:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti