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Hollanda polisi: Üç kişinin öldüğü Utrecht'teki tramvay saldırısından 37 yaşında bir Türk sorumlu

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Hollanda'nın Utrecht kentinde bir tramvayda meydana gelen silahlı saldırıda üç kişi yaşamını yitirdi. Polis, 37 yaşındaki bir Türk hakkında 'yaklaşılmaması' yönünde uyarıda bulundu.
Hollanda polisi: Üç kişinin öldüğü Utrecht'teki tramvay saldırısından 37 yaşında bir Türk sorumlu

Hollanda'nın Utrecht kentinin batısında yer alan 24 Ekim Meydanı'nda kimliği belirsiz bir kişi bir tramvayın içinde ateş açtı. Belediye başkanı, üç kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Saldırıda dokuz kişinin yaralandığı belirtildi.

NOS kanalı şüphelinin bir araçla kaçtığını aktardı. Polis, okullara kapılarını kapalı tutmaları konusunda uyarıda bulundu. 

Meydana ambulans ve üç helikopter gönderildi, tramvay seferleri durduruldu.

 

'TERÖR SALDIRISI OLABİLİR'

​Hollanda polisi olayın terör saldırısı olabileceğini açıkladı. Belediye Başkanı Jan van Zanen de, "Terör güdüsü, saldırının en akla yatkın sebebi" dedi. Polis, terör tehdidini en yüksek seviyeye çıkardı.

 

​Hükümetin de saldırı üzerine acil toplanacağı belirtildi. Kriz masaları oluşturulurken, Lahey'de Parlamento ve Başbakanlık binası çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Ülke çapında güvenlik tedbirleri de artırıldı. Polis, Yeni Zelanda'daki saldırıların ardından özellikle camilerin etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yerel medya, kaçan saldırganın saklandığı sanılan bir binanın terörle mücadele ekipleri tarafından kuşatıldığını aktardı

© REUTERS /

Yerel medya, kaçan saldırganın saklandığı sanılan bir binanın terörle mücadele ekipleri tarafından kuşatıldığını aktardı

POLİSTEN 37 YAŞINDAKİ TÜRK UYARISI

Polis, 37 yaşındaki bir Türk hakkında 'yaklaşılmaması' yönünde uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada, "Polis, bu sabahki saldırıyla bağlantılı olarak, 37 yaşında Türkiye doğumlu Gökmen Tanış'a dikkat etmenizi rica ediyor. Bu adama yaklaşmayın" denildi. Uyarıda, failin görülmesi halinde polise haber verilmesi istendi.

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TÜRK İŞ İNSANI: IŞİD'DEN TUTUKLANMIŞTI, BIRAKILDI

Utrecht'te yaşayan Türk bir iş insanı BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Gökmen Tanış'ın 2 Temmuz 1981 Yozgat doğumlu olduğunu, daha önce Çeçenistan'a gidip savaştığını söyledi. Tanış için, "Birkaç sene önce IŞİD'le bağlantısı nedeniyle tutuklanıp bırakıldı. Türk toplumuna pek karışmazdı, münzevi bir tipti" dedi.

RUTTE: SARSILDIK

Saldırının ardından hükümeti acil toplayan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "Ülkemiz, bugün Utrecht'teki saldırıyla sarsıldı" dedi. Rutte, polis ve savcıların gerçeği ortaya çıkarmak için çalıştığını söyledi.

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