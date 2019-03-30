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Hollanda polisine "Dünyanın çivisi çıktı" dedirten olay

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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın kuzeyinde, trafik kazası sonucu ağır yaralanan bir kadın, sedye ile hastaneye kaldırılırken polisten Instagram için fotoğrafını çekmesini istedi.
Hollanda polisine "Dünyanın çivisi çıktı" dedirten olay

Böyle bir fotoğrafın İnstagram'da çok fazla beğeni alacağını söyleyen kadının isteği hem polisi hem de ambulans personelini şaşırttı.

Amsterdam'ın kuzeyindeki Zaanstreek bölgesinde, Perşembe akşamı mobilet sütücüsü bir kadın sürücü, otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunda kırıklar oluşan kadına boyunluk takarak, sedyeye koydu. Yaralı kadın, ambulans personel tarafından sedyeye bağlanırken, olay yerindeki polisten ilginç bir istekte bulundu.

Sedyede, boyunluklu bir fotoğrafın İnstagram'da çok fazla beğeni alacağını söyleyen Hollandalı kadın, "İnstagram için bir fotoğrafımı çeker misiniz?" dedi. Polis, bu isteği reddederek, yaralı kadının bir an önce hastaneye kaldırılmasını istedi.

Bu olay, Zaanstreek Polisi'nin Facebook sayfasında, "dünyanın çivisi çıkmış" başlığıyla duyuruldu. Polis sözcüsü, memurların benzer önerilerle karşılaşıp karşılaşmadığı sorusu üzerine, "Bu tür olayların daha sık yaşanması beni şaşırtmaz. Gerçekten tuhaf bir dünyada yaşıyoruz" dedi.

instagrama foto çekenler

Çiçek soğanı üreticileri de Instagram fotoğrafından şikayetçi

Bu arada, Amsterdam'ın kuzeyindeki çiçek soğanı üreticileri de Instagram fotoğrafı çektirmek isteyen turistlerden şikayetçi.

Hollanda'da lale başta olmak üzere soğanlı çiçek dönemi başladı. Dünyanın en büyük açıkhava çiçek müzesi Keukenhof geçen hafta resmen açıldı. Her gün binlerce turist çiçek tarlalarını görmek için bölgeye geliyor.

Ancak çevredeki çiçek üreticileri bu durumdan pek de hoşnut değil. İnstagram ve diğer sosyal medya hesapları için bol bol fotoğraf ve film çekmek için tarlalara giren turistler, çiçeklere ciddi zarar veriyor. Çiçek soğanı yetiştiricisi Simon Pennings'in geçen sadece yıl bir tarlasında 10 bin euro hasar meydana gelmiş.

Bu nedenle bu yıl çiçek soğanı üreticileri bir kampanya başlattı. Turistler, "çiçeklerin keyfini çıkar ama bizim emeğimize de saygı duy" sloganı ile afiş ve pankartlar aracılığıyla uyarılacak.

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