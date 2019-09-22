  • BIST 100.237
  • Altın 280,080
  • Dolar 5,7344
  • Euro 6,3129
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Hollanda polisinin aldığı lüks otomobiller sürücü bulunamadığı için kullanılamıyor

» »
Hollanda polisinin, kaçan suçluları daha iyi takip edebilmek için satın aldığı 5 milyon euro değerindeki Audi A6 tipi otomobiller, özel sürüş eğitimine sahip yeterli şoför bulunamadığı için depoda bekletiliyor.
Hollanda polisinin aldığı lüks otomobiller sürücü bulunamadığı için kullanılamıyor

Hollanda polisi, suçlularla daha etkin müdahale edebilmek için, bir süre önce "hızlı müdahale aracı" (HMA) filosu kurmaya karar verdi.

Bu amaçla Almanya merkezli Audi firması il

Gazeteye göre, 5,5 saniye içinde 100 kilometre hıza ulaşabilen bu otomobilleri kullanacak polislerin özel bir eğitimden geçirilmeleri gerekiyor.

Ancak polis akademisi, özel sürüş eğitimi konusundaki talepleri karşılayamıyor. Bir yıldan fazla bir sürede çok az sayıda personel, ileri sürüş teknikleri konusunda eğitilebildi.

Akademide temel sürüş kursları ve tutuklama ekiplerinin eğitimi beraber yapıldığı için, HMA filosu bir süre daha sürücüsüz kalacak.

Gazeteye göre, yaklaşık 5 milyon euro değerindeki 40 otomobil, sürücü yokluğu nedeniyle en az 1 yıl daha depolarda bekleyecek.

Formula 1 pilotundan yardım teklifi

Haberin medyaya yansıması üzerine eski Formula 1 pilotu Guido van der Garde, istenirse polis memurlarına ileri sürüş teknikleri konusunda yardımcı olabileceğini açıkladı.

Van der Garde, sosyal medya aracılığıyla, "Çok ciddiyim. İhtiyaç varsa gelip eğitim verebilirim." dedi.

Eski Formula pilotları Robert Doornbos ile Tom Coronel de, Twitter aracılığıyla yeterli zamanları bulunduğunu; istenirse polise eğitim konusunda yardımcı olabileceklerini bildirdi.

HMA filosundaki yüksek hıza sahip otomobiller, acil müdahale gerektiren durumlar ile trafikte "hız terörü" yaratanlara karşı kullanılacak. Bu araçlar, gerekli hallerde ambulanslara da yardım edecek.

e anlaşma yapıldı. 70 adet Audi A6 3.0 TDI model otomobil satın alındı.

Ancak Hollanda'nın önde gelen gazetelerinden De Telegraaf, bu araçlardan 40'ının şu anda depolarda bekletildiğini belgeledi.

Çünkü polisin elinde, bu otomobilleri kullanmak için özel sürüş eğitimi almış yeterli personel yok.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Highclere Kalesi'nin ilanı Airbnb'de: Bir geceliğine kont veya kontes olabilirsiniz18 Eylül 2019 Çarşamba 11:44
  • Silahla girdiği markette kasiyerin telefon konuşmasını bölmeye cesaret edemedi: Rusya'da polis 'utangaç hırsızı' arıyor18 Eylül 2019 Çarşamba 11:03
  • Demirtaş davası AİHM Büyük Daire'de18 Eylül 2019 Çarşamba 10:08
  • Belçika'da doktor raporu tartışma yarattı: Hasta köpeğine bakacağı için 14 gün işe gidemez16 Eylül 2019 Pazartesi 10:15
  • Kızılyürek: ‘Von der Leyen, hangi Avrupa Yaşam Biçiminden söz ediyor?13 Eylül 2019 Cuma 10:50
  • İtalya'nın Molise bölgesine taşınanlara 25 bin Euro verilecek12 Eylül 2019 Perşembe 17:31
  • ‘Modenalı âşıklar’ olarak bilinen, el ele tutuşan iskeletler 2 erkeğe aitmiş12 Eylül 2019 Perşembe 17:12
  • Rotterdam'daki kadın cinayetini güvenlik kameraları kaydetti07 Eylül 2019 Cumartesi 13:11
  • Fransa'da davayı horoz kazandı: Sabahları ötebilecek05 Eylül 2019 Perşembe 19:56
  • Alman medyası AfD'nin yükselişini değerlendirdi: Ülkede derin siyasi bölünme var03 Eylül 2019 Salı 12:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti