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Hollanda Savunma Bakanı kaza sonucu Mali'de iki askerin ölümü üzerine istifa etti

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Hollanda Savunma Bakanı Hennis, kaza sonucu Mali'de iki askerin ölümü üzerine istifa etti
Hollanda Savunma Bakanı kaza sonucu Mali'de iki askerin ölümü üzerine istifa etti

Hollanda Savunma Bakanı Jeanine Hennis, Birleşmiş Milletler (BM) adına Mali'de görev yapan iki askerin kaza sonucu yaşanan patlama nedeniyle yaşamını yitirmesinde siyasi sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle istifa etti.

Hennis ile birlikte Hollanda Genelkurmay Başkanı Tom Middendorp da görevinden ayrıldığını açıkladı.

Hollanda, BM'nin Mail'de siyasi istikrarı sağlamak amacıyla oluşturduğu uluslararası güce asker desteği veren ülkeler arasında yer alıyor.

Temmuz 2016'da Kidal kasabasındaki bir operasyon sırasında, kaza sonucu 60 milimetrelik bir havan topunun infilak etmesi sonucu iki asker yaşamını yitirmiş, bir asker de ağır yaralanmıştı.

Kaza ile ilgili olarak Hollanda Güvenlik Araştırma Konseyi'nin (OVV) hazırladığı rapor geçen hafta açıklandı.

Rapora göre sorumluluk siyasi otoritede

Raporda, Mali'deki Hollanda görev kuvvetinin güvenlik konusunda ciddi eksikleri bulunduğu belirtildi. Birliğin, tıbbi donanım konusunda da yetersiz olduğuna işaret edilen raporda, sorumluluğun siyasi otoriteye ait olduğu vurgulandı.

Konsey'in raporu, Salı günü Hollanda Meclisi'ndeki genel görüşmede ele alındı. Meclisteki partilerin büyük bölümü Savunma Bakanı Hennis'e sert eleştiriler yöneltti.

Rapor konusunda bakanlığın Haziran ayında bilgilendirilmesine karşın, Jeanine Hennis'in gerekli adımları atmadığı belirtildi. Bakan Hennis, araştırma raporunun açıklanmasının ardından "ezbere konuşmakla" suçlandı.

Hollandalı bakan, "Doğru, tuhaf davrandım. Ama ben de bir insanım" dedi. Savunma Bakanı, mecliste eleştirileri yanıtladıktan sonra istifasını şu sözlerle açıkladı:

"Geçen yıl Mali'de meydana gelen kaza ile ilgili siyasi sorumluluğum var. Bütün sorumluluğu üstleniyor ve görevimden ayrılıyorum."

Hollanda Ordusu'nun bir numaralı ismi olan General Tom Middendorp da, Mali'de bazı hatalar yapıldığını ancak, silah arkadaşlarının riske atılmasına izin vermediklerini savundu. "ihmalkarlık" suçlamalarını içine sindiremediğini belirten General Mideendorp da, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı için bu hafta içinde yeni atama yapılması bekleniyor.

Başbakan Mark Rutte'nin liderliğindeki Liberal Sağ Parti'nin (VVD) yeni koalisyon arayışları döneminde Bakan Hennis'in istifası ile güç kaybettiği yorumları yapılıyor.

Hennis, ikinci Rutte kabinesinde istifa eden yedinci isim oldu. Daha önce Güvenlik ve adalet bakanlığında iki kez bakanlar ve bakan yardımcısı istifa kararı almıştı.

Ekonomi, çevre ve maliye bakanlıklarında da istifalar yaşanmıştı. Aynı kabineden bu sayıda istifa, Hollanda'nın modern siyasi tarihinde bir rekor olarak değerlendiriliyor.

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