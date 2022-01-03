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Hollanda sokakları karıştı: Polis, göstericilere köpeklerle müdahale etti

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Hollanda’da protestocular, katı corona virüsü kısıtlamalarını ve aşı zorunluluğu uygulamasını protesto etmek için sokaklara döküldü.
Hollanda sokakları karıştı: Polis, göstericilere köpeklerle müdahale etti

Hollanda’da protestocular, katı corona virüsü kısıtlamalarını ve aşı zorunluluğu uygulamasını protesto etmek için sokaklara döküldü. Başkent Amsterdam sokaklarında çoğu maskesiz ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan binlerce kişi buluştu.

Hollanda polisi, göstericileri dağıtmak için farklı şiddet yöntemlerine başvururken, polis köpeklerini de göstericilerin üzerine saldıkları görüldü.

Sosyal medyada hızla yayılan videolarda, polis köpeğinin bir adamın kolunu ısırdığı görüldüğü adamın ise kaçmaya çalıştığı görülüyor. Kısa sürede yayılan görüntüler uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, tepki çekti.

Polisten yapılan açıklamada, 4 polis memurunun yaralandığı arbede sonrası en az 30 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Protestoların sona ermesinin ardından polis tarafından yapılan açıklamada, belediye başkanın talebi doğrultusunda polisin göstericilere müdahale ettiği belirtildi. Kamu düzeninin ihlali, saldırı ve silah bulundurma suçundan 30 göstericinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, yaşanan arbedede 4 polis memurunun da yaralandığı ifade edildi.

KISITLAMALAR DEVREDE

Hollanda’da korona virüs salgınında artan vaka sayıları ve Omicron mutasyonu nedeniyle Kasım 2021'de getirilen 3 haftalık kısmi kapanmanın 14 Ocak'a kadar uzatılmasına karar verilmişti.

Ülkede 28 Kasım 2021’de yürürlüğe giren kısıtlamalar kapsamında kafe, restoran, barlar, tiyatro ve müzeler, zorunlu ihtiyaç malzemesi satmayan mağazalar ile diğer halka açık mekanların yerel saatle 17.00’den 05.00’e kadar kapatılması, spor etkinliklerinin seyircisiz yapılması ve mümkün olduğunca evden çalışılması zorunlu hale getirilmişti.

Ülkedeki mevcut kısıtlamalar kapsamında ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.
Hollanda’da salgının başlamasından bu yana toplam 3 milyon 165 bin 793 vaka kayıtlara geçerken, virüs nedeniyle 20 bin 957 kişi hayatını kaybetti.

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