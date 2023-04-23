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Hollanda, Sudan'daki vatandaşlarını tahliye edecek

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Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar nedeniyle yurda dönmek isteyen Hollanda vatandaşlarının tahliye edileceğini duyurdu.
Hollanda, Sudan'daki vatandaşlarını tahliye edecek

Bakan Hoekstra, sosyal medya hesabından konuya dair paylaşımda bulundu.

Sudan'daki Hollandalıların yanında olduklarını vurgulayan Hoekstra, "Sudan'daki vatandaşları tahliye etmek için çeşitli ülkeler tarafından operasyon düzenleniyor. Hollanda da buna Ürdün'deki Dışişleri ve Savunma Bakanlığından bir ekiple katılıyor. Hollandalıları olabildiğince hızlı ve güvenli şekilde tahliye etmek için ellerinden geleni yapacaklardır." ifadelerini kullandı.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütüne göre çatışmalarda 400'den fazla kişi hayatı kaybetti.

HDK, bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik "insani" ateşkes uygulayacaklarını açıklamış, ordu da akşam saatlerinde uluslararası çevrelerin ateşkes çağrısına uyacağını duyurmuştu.

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