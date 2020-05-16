  • BIST 99.768
  • Altın 386,746
  • Dolar 6,8998
  • Euro 7,4566
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Hollanda Tarım Bakanı: İlk kez bir köpek ile 3 kedide koronavirüs saptandı, virüsü sahipleri bulaştırdı

» »
Hollanda Tarım Bakanı: İlk kez bir köpek ile 3 kedide koronavirüs saptandı, virüsü sahipleri bulaştırdı
Hollanda Tarım Bakanı: İlk kez bir köpek ile 3 kedide koronavirüs saptandı, virüsü sahipleri bulaştırdı

Hollanda Tarım Bakanı Carola Schouten, ilk kez bir köpek ile 3 kedide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Hollandalı bakanın açıklamasına göre, solunum sorunları nedeniyle Nisan ayında uyutularak öldürülen Amerikan bulldog cinsi köpeğin kan örneklerinin incelenmesi sonucu, Covid-19'a yakalandığı belirlendi.

Sahibinin de Covid-19 hastası olduğu ve virüsü köpeğe bulaştırdığı belirtildi.

Tarım Bakanlığı, koronavirüsün görüldüğü işyerlerindeki kedileri de test etti. Daha önce virüs saptanan bir vizon çiftliğindeki 3 kedide de koronavirüse restlandı.

Hollandalı bakan, evcil hayvanlara virüsün sahipleri tarafından bulaştırıldığını vurgulayarak, "Evcil hayvanların insanları etkilediğine dair bir kanıt yok. Şimdiye kadar gördüğümüz, enfekte olan hayvanların önce sahiplerinin hasta olduğudur" dedi.

Schouten, koronavirüs belirtisi olan kişilerin evcil hayvanlarından uzak durmasını isteyerek, kedi ya da köpeklerin başka bir odaya konmasını ve köpekleri bir başkasının gezdirmesini önerdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya ekonomisi resesyona girdi15 Mayıs 2020 Cuma 13:53
  • Yunanistan'da 515 plaj halka açılacak14 Mayıs 2020 Perşembe 22:57
  • Avrupa Sahilleri Hareketleniyor14 Mayıs 2020 Perşembe 09:26
  • İsviçre, komşuları Almanya, Fransa ve Avusturya ile sınırlarını yeniden açıyor13 Mayıs 2020 Çarşamba 22:00
  • Almanya sınır kontrollerini gevşetiyor13 Mayıs 2020 Çarşamba 18:10
  • AB Komisyonu Üyesi: Yaz tatili mümkün olacak13 Mayıs 2020 Çarşamba 18:09
  • Yunanistan'da eğitim reformları protesto edildi13 Mayıs 2020 Çarşamba 17:48
  • AB ulaşım ve turizme yönelik yol haritasını açıkladı13 Mayıs 2020 Çarşamba 17:45
  • Belçika'da ülkenin tek çıplaklar plajı, pandemi nedeniyle 1 yıl boyunca kapalı kalacak13 Mayıs 2020 Çarşamba 16:12
  • Almanya İçişleri Bakanı: Haziran ortasından itibaren Avrupa'da serbest seyahati amaçlıyoruz13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti