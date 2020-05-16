Hollanda Tarım Bakanı: İlk kez bir köpek ile 3 kedide koronavirüs saptandı, virüsü sahipleri bulaştırdı

Hollanda Tarım Bakanı Carola Schouten, ilk kez bir köpek ile 3 kedide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Hollandalı bakanın açıklamasına göre, solunum sorunları nedeniyle Nisan ayında uyutularak öldürülen Amerikan bulldog cinsi köpeğin kan örneklerinin incelenmesi sonucu, Covid-19'a yakalandığı belirlendi.

Sahibinin de Covid-19 hastası olduğu ve virüsü köpeğe bulaştırdığı belirtildi.

Tarım Bakanlığı, koronavirüsün görüldüğü işyerlerindeki kedileri de test etti. Daha önce virüs saptanan bir vizon çiftliğindeki 3 kedide de koronavirüse restlandı.

Hollandalı bakan, evcil hayvanlara virüsün sahipleri tarafından bulaştırıldığını vurgulayarak, "Evcil hayvanların insanları etkilediğine dair bir kanıt yok. Şimdiye kadar gördüğümüz, enfekte olan hayvanların önce sahiplerinin hasta olduğudur" dedi.

Schouten, koronavirüs belirtisi olan kişilerin evcil hayvanlarından uzak durmasını isteyerek, kedi ya da köpeklerin başka bir odaya konmasını ve köpekleri bir başkasının gezdirmesini önerdi.