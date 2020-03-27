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Hollanda televizyonu: Sığınmacılar gönüllü olarak alışveriş arabalarını dezenfekte ediyor

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Hollanda televizyonu: Sığınmacılar gönüllü olarak alışveriş arabalarını dezenfekte ediyor
Hollanda televizyonu: Sığınmacılar gönüllü olarak alışveriş arabalarını dezenfekte ediyor

Hollanda’nın kuzeyindeki Ter Apel mülteci kabul merkezindeki yaklaşık 100 sığınmacı, koronavirüs salgını ile mücadeleye yardımcı olmak amacıyla, süper marketlerdeki alışveriş arabası ve sepetlerini dezenfekte ediyor.

Hollanda televizyonu NOS'un haberine göre süpermarketlerin girişinde bekleyen sığınmacılar, müşterilere alışveriş sepeti ve arabaların tutulacak bölümlerini temizlik maddesi ile sildikten sonra teslim ediyor.

Bu işe gönüllü olarak talip olan sığınmacılar, “Zor günlerimizde Hollanda bize kucak açtı. Şimdi yardım etme sırası bizde. Bu zor günleri hep birlikte mücadele ederek atlatacağız” diyor.

Hollandalı müşteriler, sığınmacıların bu girişiminin, örnek bir davranış olduğunu söylüyor.

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