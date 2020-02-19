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Hollanda Temsilciler Meclisi'nden Ceta'ya Onay

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Hollanda Temsilciler Meclisi'nden Ceta'ya Onay
Hollanda Temsilciler Meclisi'nden Ceta'ya Onay

Hollanda Parlamentosu'nun alt kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi, Avrupa Birliği'nin (AB) Kanada ile uzun yıllar müzakere ettiği serbest ticaret anlaşmasını 69 "hayır"a karşı 72 "evet" oyuyla kabul etti. 

Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı SigridKaag, Temsilciler Meclisi'ndeki görüşmeler sırasında siyasetin çalkantılı ve belirsizliklerle dolu olduğu bir ortamda anlaşmanın desteklenmesi gerektiğini, anlaşmanın AB değerlerine ve ülkenin geleceğine hizmet edeceğini vurguladı. 

Anlaşmanın tamamen yürülüğe girmesi için Hollanda Parlamentosu'nun üst kanadını oluşturan senatonun da onayı gerekiyor.

Başbakan Mart Rutte başkanlığındaki 4 partiden oluşan koalisyon hükümetinin senatoda azınlıkta olması anlaşmanın tamamen yürürlüğe girmesini engelleyebilir.

"Hayır" oyu veren vekiller, anlaşmanın Hollandalı çiftçilerin rekabet gücünü zayıflatacağını ve gıda güvenliğini ortadan kaldıracağını ileri sürüyor.

Muhalefet ayrıca,Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması'nın (CETA) öngördüğü uyuşmazlık çözüm mekanizmalarının Hollanda'nın egemenliğini zayıflattığı ve ülkeyi çok uluslu şirketlerin davalarına açık hale getirdiği eleştirisinde bulundu.

Sosyalist Parti (SP) ise Twitter'den "İnanılmaz, çok uluslu şirketler karşısında kendinizi zayıflatmayı seçtiniz, değil mi?" ifadelerini kullandı.  

CETA 2016 yılında Brüksel'de AB Konseyi'nde gerçekleştirilen AB-Kanada Zirvesi'nde dönemin AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-ClaudeJuncker, Kanada Başbakanı JustinTrudeau ve AB Dönem Başkanı Slovakya Başbakanı Robert Fiko tarafından imzalanmıştı.

Bazı hükümleri 2017'den bu yana yürürlükte olan CETA'nın tüm maddelerinin yürürlüğe girmesi için Avrupa Birliği üyesi devletlerin tamamının parlamentoları tarafından onaylanması gerekiyor.

CETA, Kanada ve AB üyesi ülkeler arasında gümrük vergilerini neredeyse ortadan kaldırırken, önemli ürünlerin ticaretinde kotaları genişletmeyi hedefliyor.   

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