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SON DAKİKAErdoğan'dan Hollanda'ya sert cevap!

Hollanda-Türkiye krizinde NATO da devrede: Sakin olun

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Hollanda-Türkiye krizinde NATO da devrede: Sakin olun
Hollanda ile Türkiye arasındaki gerilim sürerken, NATO tansiyonu düşürme çağrısı yaptı.

Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

Fransa gibi bazı ülkelerin yanısıra Avrupa Konseyi itidal çağrısında bulunmuştu.

‘Sakin olun’

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, üye ülkeler Türkiye ve Hollanda’dan tansiyonu düşürmelerini ve ortamı yumuşamalarını istedi.

Stoltenberg, “Sert tartışmalar kadar karşılıklı saygı da demokrasimizin temelinde yer alıyor. Tüm mütteffiklerimizden karşılıklı saygı göstermelerini, sakin olmalarını ve ölçülü bir yaklaşım sergilemelerini istiyorum. Tansiyonu düşürmeye katkı sağlamak için bizi birleştiren şeylere odaklanmamız gerekiyor” diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, itidal çağrılarını kabul etmediklerini açıklamıştı.

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