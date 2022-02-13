  • BIST 2.051,05
  • Altın 800.89129
  • Dolar 13.5003
  • Euro 15.3124
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Hollanda, Ukrayna Uçuşlarını Askıya Aldı

» »
Hollanda havayolu şirketi KLM, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesine yönelik endişelerin artması sonucu Ukrayna’ya olan uçuşların askıya alındığını duyurdu.
Hollanda, Ukrayna Uçuşlarını Askıya Aldı

Avrupa'da Rusya'nın Ukrayna'ya işgali nedeniyle endişeler artmaya devam ediyor. Hollanda havayolları KLM, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ihtimali nedeniyle Ukrayna'ya yapılacak olan tüm uçuşları bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı.

Havayolu şirketi KLM tarafından yapılan açıklamada, ”Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bu gece planlanan uçuş gerçekleşmeyecek” denildi.

Ayrıca Hollanda hükümeti bugün Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısında bulunmuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail, Ukrayna'daki Diplomatlarını Ve Ailelerini Ülkeden Çıkarma Kararı Aldı11 Şubat 2022 Cuma 23:38
  • Finlandiya, ABD'den 64 adet F-35 savaş uçağı alımı için anlaşma imzaladı11 Şubat 2022 Cuma 23:05
  • Belçika'da İnternetten Alışverişin Kaldırması Tartışılıyor11 Şubat 2022 Cuma 19:08
  • Danimarka Kovid-19 Aşılama Programını İlkbaharda Sonlandırma Kararı Aldı11 Şubat 2022 Cuma 18:06
  • Belçika Günlük 3 Milyon Avro Maliyetli Test Stratejisini Değiştirmek İstiyor11 Şubat 2022 Cuma 17:19
  • Avrupa borsaları düşüşle açıldı11 Şubat 2022 Cuma 14:38
  • İtalya'da Etna Yanardağı bu yıl ilk kez lav püskürttü11 Şubat 2022 Cuma 14:19
  • Almanya’da pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak11 Şubat 2022 Cuma 13:26
  • Orban’dan Trump’a seçim kampanyasına destek çağrısı: O bir ikon11 Şubat 2022 Cuma 13:14
  • Azerbaycan Zengezur Koridoru ile elektrik ihraç edecek11 Şubat 2022 Cuma 13:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti