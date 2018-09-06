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"Hollanda ve Fransa'nın tavrı kabul edilemez"

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Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü Hollanda ve Fransa Dışİşleri Bakanları'nın Rum baskılarına boyun eğip Kıbrıs Türk Tarafı ile görüşmemesi üzerine bir açıklama yayımladı
"Hollanda ve Fransa'nın tavrı kabul edilemez"

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜCÜSÜ BARIŞ BURCU'NUN AÇIKLAMASI:

"Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres’in Kıbrıs sorununun ve Kıbrıs’ta görevli BM askerlerinin (UNFICYP) geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu önemli bir dönemde Hollanda ve Fransa Dışişleri Bakanları’nın adamıza gerçekleştirecekleri ziyaretlerde Rum tarafının baskılarına boyun eğerek iki eşit taraftan biri olan Kıbrıs Türk tarafı ile görüşmemeleri kabul edilemez bir durumdur.

Hollanda ve Fransa sıradan iki ülke değildirler. AB’nin iki önemli üyesidirler. Fransa’nın ayrıca BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeliği söz konusudur.

Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olmak istediklerini her vesileyle dile getiren AB üyesi bazı ülkelerin bilmelerini isteriz ki Kıbrıs Türk tarafını yok sayarak Rum tarafıyla yaptıkları tek yanlı temasların Kıbrıs sorununun çözümüne herhangi bir katkısı yoktur. Bu haksız durum tam tersi olarak yönetimi ve zenginliği Kıbrıslı Türklerle paylaşmaya hazır olmayan ve bu nedenle mevcut statükoyu korumaya çalışan GKRY’ni çözümsüzlük yönünde teşvik etme anlamı taşımaktadır."

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