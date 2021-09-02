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Hollanda'da 169 gündür hükümet kurulamadı

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Hollanda'da 15-17 Mart'ta yapılan genel seçimlerin üzerinden 169 gün geçmesine rağmen halen hükümet kurulamadı.
Hollanda'da 169 gündür hükümet kurulamadı

 

Temsilciler Meclisince 12 Mayıs'ta görevlendirilen Sosyal Ekonomik Konseyi (SER) Başkanı Mariëtte Hamer, yeni hükümetin kurulmasında koalisyon seçenekleri ile ilgili yapılan görüşmelerin raporunu bugün Meclis'e sundu.

Raporda, hükümetin kurulmasında koalisyon seçeneklerindeki çıkmazın endişe verici olduğunu belirten Hamer, azınlık hükümeti kurulmasını tavsiye etti.

Koalisyon görüşmelerinde başı çekmesi gereken tarafları eleştiren Hamer, temel siyasi farklılıklar dışındaki nedenlerle "bloklar" oluşturulduğuna vurgu yaparak, Haziran sonunda sunduğu rapordan bu yana hiçbir şeyin değişmediğine dikkati çekti.

Hamer, koalisyon seçeneklerinin araştırılması için Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) tarafından bir kişinin görevlendirilmesini ve o kişiye VVD, Demokratlar 66 (D66) ve Hristiyan Demokrat Partilerinden (CDA) oluşacak bir azınlık koalisyon hükümeti araştırması talimatı verilmesini tavsiye etti.

Yeni hükümetin kurulmasında koalisyon seçeneklerinin araştırı lması için VVD partisinde başbakan yardımcılığı yapmış eski içişleri bakanlarından Johan Remkes'in görevlendirilmesi bekleniyor.

Meclis, seçimlerin ardından ilk olarak geçici hükümetin İçişleri Bakanı Kajsa Ollongren ve VVD Senato Üyesi Annemarie Jorritsma'yı hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Ollongren'in 25 Mart'ta parti liderleri ile yapılan ikinci tur görüşmelerindeki bazı bilgileri sızdırması nedeniyle koalisyon görüşmeleri tıkanmıştı.

 "Sol partiler tam anlamıyla birbirine tutunmuyor”

Yerel medyada çıkan haberde, Ollongren'in elinde bulunan kağıttaki "VVD ve D66 ikinci turunda dikkat edilecek noktalar" başlığın altında , "Sol partiler tam anlamıyla birbirine tutunmuyor”, "Senato çoğunluğu kimse için olmazsa olmaz değil”, bir azınlık hükümeti olasılığı hakkında "çok az ilgi/az destek" gibi notlar yer aldığı kaydedilmişti.

Ayrıca, CDA lideri Wopke Hoekstra'nın müzakere tarzı, yeni hükümetteki olası konumu ile ilgili bazı notların ve CDA’nın ikinci adamı olan milletvekili Pieter Omtzigt'in pozisyonu ile ilgili "başka yerde görev” notlarının yer aldığı aktarılmıştı.

Omtzigt'in pozisyonu ile ilgili "başka yerde görev” notunun geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte tarafından söylendiği ortaya çıkmadan bir hafta önce söz konusu notla ilgili medyaya açıklama yapan Rutte bunu inkar etmişti.

Rutte, Meclis'te yaptığı savunmada böyle bir açıklamayı hatırlamadığını söylemesi üzerine tüm parti liderleri tarafından tepki almıştı.

Ollongren ve Jorritsma'nın bilgilerin dışarıya sızmasından sonra hükümeti kurma görevlerinden istifa ettikleri belirtilmişti.

169 gündür hükümet kurulamıyor

Temsilciler Meclisi, istifaların ardından 6 Nisan'da hükümeti kurma görevini son hükümette Devlet Bakanlığı görevini yürüten 79 yaşındaki Herman Tjeenk Willink'e vermişti.

Willink, parti liderleri ile yaptığı görüşmelerde koalisyon seçeneklerini araştırarak görüşmelerin raporunu 12 Mayıs'ta Meclis'e sunmuştu.

Toplam 17 partinin 150 sandalyeli Meclis'e girdiği Hollanda'da en az 4 partili bir koalisyon kurulması bekleniyor.

Hollanda'da 2017'de yapılan genel seçimlerden 225 gün sonra iki partili koalisyon hükümeti kurulabilmişti.

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