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Hollanda’da 3 Türk koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

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Hollanda'da farklı hastalıkları bulunan 3 Türk, yeni koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Hollanda’da 3 Türk koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Hollanda'da 3 Türk, yeni koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin, 82 yaşında bir erkek ile 70 ve 66 yaşlarında iki kadın olduğunu söyledi.

Dişli, ölenlerin dışında 5 Türk'ün de koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM) bugün yaptığı yazılı açıklamada, vaka sayısının 534 artarak 2994’e, ölü sayısının ise 30 artarak 106’ya çıktığını belirtmişti.

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