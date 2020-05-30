Hollanda'da 35 yaşın altındaki kadın memurlar düzenli olarak işyerinde tacize uğruyor

Hollanda’da, 35 yaşın altındaki kadın memurların, işyerinde düzenli olarak istenmeyen cinsel davranışlara maruz kaldığı belirlendi.

Geçen yıl, her 7 kadından birisi işyerinde tacize uğradı.

Bu bilgi, Hollanda İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen “kamu sektöründeki çalışanlar arasında istenmeyen davranışlara yönelik araştırma” sonucu bir ortaya çıktı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Raymond Knops'un parlementoya verdiği bilgiye göre, araştırmaya, kamuda çalışan 35 yaşın altındaki 40 bin kadın katıldı.

Kadın memurların yaklaşık yüzde 9'u geçen yıl, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, ten rengi veya inancı nedeniyle ayrımcılığa uğradığını söyledi.

Şikayetlerin çoğu, kurum dışından kişiler ya da müşteriler ya da vatandaşlarla ilgiliydi.

Müşteri ya da vatandaşlarla günlük teması bulunan her üç kadından biri, sözlü taciz ve tehditle uğraşmak zorunda kaldığını vurguladı.

Hollanda hükümeti, cinsel saldırılarla mücadele amacıyla dünya çapında kadınlar tarafından başlatılan #MeToo haraketinin ardından, kadınlara yönelik taciz iddialarının daha fazla büyüteç altına alınmaya başlandığını bildirdi.