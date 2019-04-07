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Hollanda'da bir F-16 uçağı 'kendini vurdu'

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Hollanda Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 avcı uçağının Leeuwarden Hava Üssü'nde yapılan tatbikat sırasında ateş açması sonucu ciddi hasar aldığı öğrenildi.
Hollanda'da bir F-16 uçağı 'kendini vurdu'

Nederlandse Omroep Stichting sitesinin aktardığına göre 21 Ocak'ta gerçekleşen tatbikat sırasında Hollanda Hava Kuvvetleri'ne ait iki F-16 uçağı, üzerlerindeki toplardan ateş açtı.

 

Uçaklardan bir tanesinin yaptığı atıştan zarar gördüğü belirtilen haberde, F-16'nın gövdesinin hasar aldığı, ayrıca mühimmat parçalarının da motorun içine girdiği kaydedildi.

Olayda yaralanan olmadığı aktarılan haberde, pilotun hasar gören uçağı yakınlardaki askeri poligonun alanına güçlükle indirmeyi başardığı vurgulandı.

Askeri müfettişler olayla ilgili iç soruşturma başlattı.

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