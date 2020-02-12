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Hollanda'da "Bombalı Mektup" Paniği

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Hollanda'da "Bombalı Mektup" Paniği
Hollanda'da "Bombalı Mektup" Paniği

: Hollanda’nın başkenti Amsterdam'da bir şirketin posta kutusunda ve Kerkrade kentindeki posta merkezlerinden birinde patlama oldu.

Amsterdam polisinin sosyal paylaşım ağı Twitter'dan yaptığı açıklamada, patlamanın, postalanan "bombalı mektuplar" sebebiyle olduğu; ölen ya da yaralananın bulunmadığı belirtildi.

Patlamalar nedeniyle panik yaşandı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam ile Rotterdam, Maastricht ve Utrecht kentlerindeki bazı şirketlere de geçen ay içinde bomba bulunan postalar gönderilmişti. Postaların üzerinde gönderen kişinin Rotterdam'daki "CIB" adlı bir şirket olarak belirlendiği ancak daha sonra şirketin olayla ilgisinin bulunmadığı kaydedilmişti.

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