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Hollanda'da COVID-19: 2022 sonuna kadar maliyeti 82,1 milyar euro olacak

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Hollanda Sayıştayı COVID-19 ülke hazinesine maliyetinin 2022 sonuna kadar toplam 82,1 milyar euro olacağını açıkladı.
Hollanda'da COVID-19: 2022 sonuna kadar maliyeti 82,1 milyar euro olacak

Hollanda Sayıştayı COVID-19 ülke hazinesine maliyetinin 2022 sonuna kadar toplam 82,1 milyar euro olacağını açıkladı.

Hollanda Sayıştayı, 2022 yılı bütçesine ilişkin açıklamasında COVID-19 yardımları ve önlemlerine ilişkin rakamları paylaştı.

Kurumun açıklamasında mart 2020'de başlayan pandeminin, 2022 sonuna kadar Hollanda bütçesine 82,1 milyar euro maliyet getirmesinin beklendiğinin altı çizildi.

Pandemi döneminde zarar eden işletmelere ve serbest çalışanlara verilen gelir kaybı desteği ve maaş yardımları 1 Ekim itibarıyla kesilecek.

Açıklamaya göre, 2022'de COVID-19 destekleri için daha az bütçe ayrıldı.

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