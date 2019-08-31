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Hollanda'da düğün konvoyunda polise saldırı: Kornacı Türkler polis dövdü

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Hollanda'nın Rotterdam kentinde tehlikeli sürüş, sol şeridi gereksiz ihlal ve korna çalarak gürültü yaptıkları şikayetiyle durdurulan düğün konvoyundaki bazı kişiler, polis memurunu dövdü.
Hollanda'da düğün konvoyunda polise saldırı: Kornacı Türkler polis dövdü

Yaşanan saldırı üzerine Hollanda polisi damat da dahil 3 kişiyi gözaltına aldı. Olay, sosyal medyada, 'Kornacı Türkler polis dövdü' başlığıyla paylaşıldı.

 

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre siyasetçiler, göçmen düğünlerinde korna çalınmasının önlenmesi için katı yaptırım istiyor.

Polisin verdiği bilgiye göre, olay, Cuma akşamı Rotterdam'ın Westzeedijk bölgesinde meydana geldi. Korna çalarak ilerleyen bir düğün konvoyu, polis ekibi tarafından durduruldu.

Tehlikeli bir şekilde araç kullanma, sol şeridi gereksiz yere işgal etme ve gürültü kirliliği nedeniyle haklarında şikayet bulunduğunu belirten polisle, düğün alayındakiler arasında tartışma çıktı.

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