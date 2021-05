Hollanda'da elektrik kesintisinin ardından solunum cihazına bağlı 2 Kovid-19 hastası hayatını kaybetti

Hollanda'nın güneyindeki Maastricht Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana gelen elektrik kesintisi sonucu oksijen cihazına bağlı 2 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasının hayatını kaybettiği bildirildi.

Hollanda yerel medyasındaki haberde, Maastricht Üniversitesi Hastane Sözcüsü tarafından doğrulanan ölümlere ilişkin Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin soruşturma başlattığı belirtildi.

Haberde, yaşamını yitiren bir hastanın yeğeni Kizzy Magdelijns'in "Amcamı pazartesi yatırdık ve durumu iyiye giderken birden ölüm haberi geldi. Elektrik kesintisi sebebiyle yaşamını yitirdi" sözlerine yer verildi.

Kizzy Magdelijns (41) wil een onafhankelijk onderzoek naar het overlijden van twee patiënten in het MUMC in Maastricht na het uitvallen van de stroom aldaar. Een van hen was haar 67-jarige oom. „Voor mijn gevoel hebben ze hem vermoord.”https://t.co/vvaA15ASBj