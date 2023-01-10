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Hollanda'da enflasyon 2022'de 47 yılın zirvesine ulaştı

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Hollanda'da 2021'de yüzde 2,7 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle geçen yıl yüzde 10'a çıkarak 1975'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Hollanda'da enflasyon 2022'de 47 yılın zirvesine ulaştı

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), ülkenin 2022 yılı enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, 2021'de yüzde 2,7 olan yıllık enflasyon, geçen yıl yüzde 10'a çıktı. Böylece enflasyon, 2022'de yıllık bazda 1975’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

Enflasyonun 2022'deki artışında özellikle enerji, akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki yükseliş etkili oldu.

Hollanda'da enerji fiyatları, 2022'de önceki yıla göre yüzde 114 artış kaydetti.

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