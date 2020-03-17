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Hollanda'da esrar satışı yapan 'coffeeshop'lar hükümetin izniyle yeniden açılıyor

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Hollanda'da esrar satışı yapan 'coffeeshop'lar hükümetin izniyle yeniden açılıyor
Hollanda'da esrar satışı yapan 'coffeeshop'lar hükümetin izniyle yeniden açılıyor

Hollanda'da hükümet, koronavirüs ve Covid-19 salgını ile mücadele amacıyla alınan önlemler kapsamında kapatılması kararlaştırılan, yasal olarak esrar satılan kafelerin (coffeeshop) yeniden açılmasına izin verdi.

Hollanda'daki birçok belediye, yasal esrar satışı yapan kafelerin kapatılmasının, sokakta yasa dışı uyuşturucu satışını körükleyeceği gerekçesiyle, hükümetten yasak kararını kaldırmasını istemişti.

Hükümet, restoranlar gibi esrar kafelerinin de içeriye müşteri almadan sadece tezgahtan satış yapmak koşuluyla açılmasına izin verdi. Bazı şartlar da koştu:

-Tezgahın önünde aynı anda birden fazla müşteri duramayacak.

-Esrar ve diğer hafif uyuşturucu için sıraya girenler, birbirlerine belli mesafeden fazla yaklaşamayacak.

Pazar günü saat 18:00'de tüm restoran, kafe ve eğlence yerlerinin kapatılacağı haberi üzerine, uyuşturucu satın almak isteyenler, coffeeshop'ların önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu.

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