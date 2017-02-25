 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.258
  • Altın 145,686
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 5 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKATSK'da başörtüsü yasağı kalktı!

Hollanda'da genel seçim hazırlıkları başladı

» »
Hollanda'da genel seçim hazırlıkları başladı
Hollanda'da, 15 Mart'ta yapılacak genel seçim h0azırlıkları çerçevesinde Temsilciler Meclisi'nin tatile girmesiyle seçim kampanyaları hızlandı.

15 MART'TA YAPILACAK SEÇİMLERDE 28 SİYASİ PARTİ YARIŞACAK

Hollanda'da, 15 Mart'ta yapılacak genel seçim h0azırlıkları çerçevesinde Temsilciler Meclisi'nin tatile girmesiyle seçim kampanyaları hızlandı.

Seçim sürecinin başlamasıyla kampanyalarını seçim gününe kadar sürdürecek 28 partinin adayları arasında 20 Türk kökenli aday da bulunuyor.

Ülkede seçimlerin ardından oluşacak 150 üyelik meclisten, bir partinin hükümet kurabilmesi için en az 76 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.

İktidarda bulunan VVD lideri Mark Rutte daha önce yaptığı açıklamada aşırı sağcı ve ırkçı parti PVV ile koalisyon yapmayacaklarını bildirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Aşırı sağcı Le Pen'e "yolsuzluk kıskacı"23 Şubat 2017 Perşembe 10:00
  • İzlanda Cumhurbaşkanı'ndan gündemi 'sarsan' açıklama: Bana kalsa ananaslı pizzayı yasaklarım22 Şubat 2017 Çarşamba 11:25
  • Hollanda meclisinden esrar üretimine onay22 Şubat 2017 Çarşamba 08:59
  • Stockholm'de 'ayaklanma': Göstericiler araçları ateşe verdi21 Şubat 2017 Salı 15:35
  • İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva'yı cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atadı21 Şubat 2017 Salı 15:10
  • Fransa'da mini AB zirvesi21 Şubat 2017 Salı 10:04
  • Ukrayna'da yangınlarda 67 kişi öldü21 Şubat 2017 Salı 10:04
  • Uçak AVM'ye düştü: 5 ölü21 Şubat 2017 Salı 08:44
  • Yunanistan'dan 894 sığınmacı Türkiye'ye iade edildi20 Şubat 2017 Pazartesi 12:24
  • Almanya'da Erdoğan endişesi20 Şubat 2017 Pazartesi 12:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti