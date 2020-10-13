Hollanda’da 'kısmi karantina' kararı: Restoran, kafe ve barlar 1 ay süreyle kapatıldı

Başbakan Mark Rutte’nin yaptığı açıklamaya göre, ülke genelinde kafe, bar ve restoranların 1 ay boyunca kapatılması kararlaştırıldı. Restoranlar sadece evlere servis hizmeti verebilecek. Oteller, bu yasaktan muaf tutuldu.

Akşam saat 20:00’den itibaren alkol ve esrar satışı yasak olacak. Kamusal alanda alkol tüketimi yasaklanacak.

Halka açık alanlarda 13 yaşından büyükler için maske takmak zorunlu hale getirildi.

18 yaşından büyükler için takım halinde amatör sporlar yasaklandı. Ancak profesyonel futbol karşılaşmaları oynanmaya devam edecek.

Kapalı alanlarda en fazla 30 kişiye kadar toplanma izni verilecek. Sosyal temas en fazla 4 kişiyle sınırlı olacak.

Yeni önlemler Çarşamba akşamı saat 22:00’den itibaren yürürlüğe girecek.

Başbakan Rutte, aşının ne zaman kullanıma sokulacağının hala muamma olduğunu, bu nedenle önlemlerin 2021 yılına kadar devam edebileceğini vurgulayarak, “Bunlara uyarsak daha hızlı biçimde normal hayata dönebiliriz” dedi.