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Hollanda'da Omicron Varyantı Nedeniyle 4 Hafta Tam Kapanma Uygulanacak

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Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede, Omicron varyantının etkili olmasıyla yarından itibaren 4 hafta tam kapanma uygulanacak.
Hollanda'da Omicron Varyantı Nedeniyle 4 Hafta Tam Kapanma Uygulanacak

Ülkede geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, basın toplantısında, Omicron varyantının yayılmasını durdurabilmek için ek önlemleri açıkladı.

Rutte, alınan ek önlemler çerçevesinde, yarından itibaren 14 Ocak'a kadar tam kapanma uygulamasına geçileceğini söyledi.

Omicron varyantının hızlı yayıldığına dikkati çeken Rutte, virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için müdahale edilmesi gerektiğini, bu nedenle tam kapanmanın önemli olduğunu vurguladı.

Açıklanan önlemlere göre, temel ihtiyaçların temin edildiği market, kasap, manav, fırın, eczane, benzin istasyonu, kütüphane gibi yerlerin dışındaki tüm dükkan ve mağazalar, güzellik merkezleri, berber, kuaför, masaj salonları, dövmeciler, sinema, müze, tiyatro, eğlence parkları ve hayvanat bahçeleri kapatılacak.

Tüm kademedeki okullar 20 Aralık ila 9 Ocak 2022 arasında kapalı kalacak. Sonrası için 3 Ocak'ta yeniden değerlendirme yapılacak.

Tam kapanma son bulana kadar hiçbir etkinliğin yapılmasına izin verilmeyecek.

Temel ihtiyaçların temin edildiği yerler 05.00-20.00 saatlerinde açık kalabilecek. Profesyonel futbol müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam ederken, içeride yapılan tüm spor faaliyetleri durdurulacak.

Evlerde 13 yaşından itibaren en fazla 2 misafir kabul edilecek, dışarda ise en fazla 2 kişi bir arada bulunabilecek. Noel kutlamalarının yapıldığı 24, 25 ve 26 Aralık'ta ve yılbaşında hanelerde ve dışarda en fazla 4 misafire izin verilecek.

Kapatılan restoranlar ve mağazalar, paket servisi yapabilecek.

Evden çalışma tavsiyesi, sosyal mesafe uygulaması, toplu taşıma ve kapalı alanlarda maske şartı devam edecek.

Hollanda'da 14 Aralık'ta, yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayıları ve Omicron varyantının yayılmasının önüne geçebilmek için kısmi kapanmanın 1 ay uzatıldığı açıklanmıştı.

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