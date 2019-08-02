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Hollanda'da tüketiciler Philips'ten 1996-2006 yılları arasında aldıkları televizyon ve monitörlerin parasını geri istiyor

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Hollanda Tüketici Dernekleri Federasyonu, elektronik devi Philips'ten 1996-2006 yılları arasında sattığı televizyon veya bilgisayar monitörlerinin parasını müşterilerine geri ödemesini istiyor.
Hollanda'da tüketiciler Philips'ten 1996-2006 yılları arasında aldıkları televizyon ve monitörlerin parasını geri istiyor

Federasyon, Philips'in bu konuda anlaşmaya yanaşmaması nedeniyle mahkemeye başvurma kararı aldı.

Tüketici örgütüne göre, LG, Samsung, Toshiba, Technicolor ve Panasonic ile birlikte televizyon ve monitörlerin satış fiyatı konusunda 10 yıl boyunca gizli anlaşma yapan Philips, haksız kazanç sağladı.

Avrupa Birliği (AB), "10 yıl boyunca ürün fiyatlarını belirlemek amacıyla kartel oluşturdukları" gerekçesiyle, Philip, LG, Samsung, Toshiba, Technicolor ve Panasonic şirketlerine yüz milyonlarca euro ceza vermişti.

AB tarafından Philips'e doğrudan 313 milyon euro ceza kesildi. Güney Koreli LG'nin ortak kuruluşu olan Hollanda merkezli LG.Philips Displays'e verilen ceza ile birlikte, Philips'in ödediği ceza miktarı 509 milyon Euro'ya ulaştı.

'Tüketicilerin sırtından zenginleştiler'

Hollanda Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkanı Sandra Molenaar, "Philips ve birkaç tüp üreticisi, yıllarca televizyon ve bilgisayar monitörleri için yüzde 10 civarında fazla para ödeyen tüketicilerin sırtından zenginleştirildi" dedi.

Sandra Molenaar, 10 yıllık gizli fiyat anlaşması nedeniyle tüketicinin uğradığı zararın giderilmesi için Philips ile görüşmeler yaptıklarını ancak Hollandalı elektronik firmasının çözüme yanaşmadığını söyledi. Molenaar, "Bu yüzden şimdi mahkemeye gidiyoruz" diye konuştu.

Federasyon, mahkemeden "kartelin yol açtığı zarardan Philips'in sorumlu olduğunu belirlemesini" istiyor. Bu kararın çıkması halinde Philips ile tüketiciye ödenecek tazminat konusunda masaya oturulacak. Ancak bu durumda geri ödeme, sadece 1996-2006 yılları arasında satılan tüplü televizyon ve monitörleri kapsayacak. Tazminat talebinde bulunanlar, ürün satın aldıklarını makbuz ya da fatura benzeri belgelerle kanıtlamak zorunda olacak.

Federasyon, şu ana kadar yaklaşık 55 bin tüketicinin tazminat için kendilerine başvurduğunu açıkladı.

Tüketici örgütü, Philips gibi diğer üreticilerin televizyonlarını satın alan kişilere tazminat ödemesi gerektiğini savunuyor. Ancak diğer şirketlerin Asya kökenli olması nedeniyle, Hollandalı tüketicilerin orada hakkını aramasının zor olduğu belirtiliyor.

Philips: Kendimizi savunmayı planlıyoruz

Philips'in bir sözcüsü, Hollanda Haber Ajansı'na (ANP) yaptığı açıklamada, "Philips, böyle haksız iddialara karşı kendini savunmayı planlıyor" dedi.

Sözcüye göre, AB tarafından Philips'e verilen ceza orantısız ve haksız.

Philips sözcüsü, cezanın 2001 yıkında elden çıkarılan bir birim nedeniyle verildiğini söyledi.

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