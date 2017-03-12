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Hollanda'da Türk vatandaşlarına polis köpekleriyle müdahale

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Hollanda'da Türk vatandaşlarına polis köpekleriyle müdahale
Hollanda polisi, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'ya destek vermek için toplanan Türk vatandaşlarına sert müdahalede bulundu.

Hollanda polisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı eskortla bölgeden uzaklaştırdıktan sonra, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde toplanan binlerce Türk vatandaşını güç kullanarak dağıttı.

Hollanda hükümetinin engellemelerine karşı Bakan Kaya'ya destek vermek için bölgede bulunan Türk vatandaşlarının üzerine TOMA araçlarıyla tazyikli su sıkılan müdahalede, çok sayıda polis köpeği kullanıldı.

Vatandaşlardan bazıları polis köpeklerinin saldırısına uğrarken, arbede sırasında bazı göstericiler aldıkları darbeyle bilincini yitirerek yere düştü.

Atlı polislerin katıldığı müdahelede, aralarında Türk gazetecilerin de yer aldığı basın mensupları güvenlik güçlerinin fiziksel şiddetine uğradı.

Polis müdahalesinin ardından vatandaşların büyük bölümü bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.

Hollanda'dan diplomatik skandal

Hollanda hükümeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretleri engellemişti.

Dışişleri Bakanlığı da halen izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmemesini istemişti. Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğunun giriş ve çıkışları da güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştı.

Rotterdam Başkonsolosluğuna geçmesine müsade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla polis eskortuyla Almanya'ya götürülmüştü.

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