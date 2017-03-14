Hollanda'da TV düellosuna Türkiye damga vurdu

Hollanda'da seçimler öncesinde Başbakan Rutte ve aşırı sağcı rakibi Wilders, televizyonda tartışma programında karşı karşıya geldi. Türkiye ile yaşanan kriz de gündemdeydi.

Hollanda seçimlerine iki gün kala aşırı sağcı aday Geert Wilders ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte dün akşam televizyondan canlı yayınlanan bir tartışma programında karşı karşıya geldiler. Türkiye ile yaşanan diplomatik kriz tartışmaya damga vurdu.

Hollanda'da sağ popülist Özgürlük Partisi (PVV) lideri Wilders'ın Hollanda Başbakanı Mark Rutte'ye "Erdoğan tarafından rehin alındın. Hollanda sınırını kapat" demesi 30 dakikalık tartışma programında tansiyonu yükseltti. Rutte "Bu tamamıyla yapay bir çözüm olur" diye cevap verdi. Rutte Wilders'e "Sen Nexit'i istiyorsun, Hollanda'nın Avrupa'dan çıkmasını istiyorsun. Bunun maliyetini biliyorsun...yapma" dedi.

Hafta sonunda Hollanda’nın önce Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağına iniş izni vermemesi, ardından kara yoluyla Rotterdam Başkonsolosluğu’na gitmeye çalışan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’yı sınır dışı etmesiyle tırmanan kriz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Nazi kalıntısı” suçlaması ve Çavuşoğlu’nun “Hollanda faşizmin başkenti” sözleri ile yeni bir boyut kazanmıştı. Rutte diplomatik krizde itidal çağrısında bulunmuş ancak Hollanda'nın özür dilemeyeceğini söylemişti.

"Koltukta tweet atmakla olmuyor"

Dün akşamki programda Rutte krizin hızını azaltmanın zamanının geldiğini söylerken, Wilders ise "Cevap vermek zorundayız. Türk elçi ve elçilik çalışanlarını sınır dışı etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Wilders'e "Koltukta oturup tweet atmakla bir ülkeyi yönetmek arasında fark vardır. Eğer bir ülkeyi yönetiyorsan mantıklı kararlar almalısın" diye cevap veren Rutte büyük alkış aldı. Wilders'in Twitter'da aktif olduğu biliniyor.

Wilders Hollanda sınırını Müslüman göçmenlere kapatma sözü verirken, camilerin de kapatılacağını ve Kuran'ın yasaklanacağını söyledi. Wilders İngiltere gibi Hollanda'nın da Avrupa Birliği'nden çıkmasını istiyor.

Başa baş yarış

Anketlere göre iki aday başa baş gidiyor. Rutte'nin liberal Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nin (VVD) 150 sandalyelik parlamentoda çoğunluğu elde etmesi bekleniyor.

Avrupa'da aşırı sağ popülist partilerin yükselişi kaygı yaratırken, Hollanda seçimleri bu nedenle de yakından izleniyor. Avrupa'da bu yıl Almanya ve Fransa'da da seçim yılı.

Başbakan Rutte tartışma programına çıkmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada "Hollanda'nın bu tür yanlış popülizme dur diyecek ilk ülke olmasını istiyorum" dedi.

Wilders tartışma programında yerleşik siyasi düzene karşı savaş veriyor portresi çizdi. Siyasette "yalancılara" karşı durduğunu söyleyen Wilders, seçmenlere seslendi: "Eğer Hollanda'yı geri kazanmak istiyorsanız, o zaman bu adamı kovun ve beni başbakan olarak seçin."

Anketler koalisyon diyor

Son anketler Rutte liderliğindeki liberal VVD'nin önde gittiğini ve 150 sandalyelik parlamentoda 23 ila 27 sandalye kazanabileceğini gösteriyor. Wilders liderliğindeki PVV ise haftalarca anketlerde ön sıralara oynarken, son yoklamalar partinin 19 ila 23 sandalye alarak ikinci sırada kalacağına işaret ediyor. Ancak Wilders'in en fazla oyu alması halinde bile, kitle partilerinin koalisyon yapmayı reddetmesi nedeniyle hükümet kurmasının neredeyse imkansız olduğuna dikkat çekiliyor.

Rutte tartışma programında Wilders'in "radikalleştiğini" ve Fas asıllı Hollanda vatandaşları ile ilgili "aşırı ifadeleri" nedeniyle Wilders'in partisiyle "asla" koalisyon yapmayacağını söyledi.