  • BIST 2.434,02
  • Altın 970.961
  • Dolar 17.3097
  • Euro 17.6141
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKATatar: Türkiye üzerinden AB elektrik sistemine bağlanmak gerekiyor

Hollanda'da yapay kalp nakli yapılan ilk hasta öldü

» »
Hollanda'da, Kasım 2021'de yapay kalp nakledilen ilk hasta, ameliyattan 8 ay sonra hayatını kaybetti.
Hollanda'da yapay kalp nakli yapılan ilk hasta öldü

Utrecht Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamada ismi belirtilmeyen 54 yaşındaki erkek hastanın, Haziran 2022'de hayatını kaybettiği duyuruldu.

Kasım 2021'deki ameliyatla yapay kalp sahibi olan ilk hastanın ölümünün şoke edici olduğu kaydedilen açıklamada, ölüm sebebinin araştırıldığı aktarıldı.

Yapay kalp çalışmalarına sunduğu katkı sebebiyle hayatını kaybeden hastaya minnet duyulduğu ifade edilerek, söz konusu kişinin yakınlarına başsağlığı dilendi.

Hollanda kamu yayın kurumu NOS'un aktardığına göre yapay kalp üreticisi Carmat firması, ölümün araştırılması için Hollanda Sağlık Bakımı ve Gençlik Müfettişliğine başvurdu.

Fransız firmanın, 2013'ten bu yana, tedavi şansı kalmayan hastalar için yapay kalp ürettiği belirtildi.

Yapay kalp nakli sonrası ortalama 216 gün yaşadılar

Dünyada yapay kalp nakledilen ilk dört hastanın, ameliyattan sonra ortalama 164 gün yaşadığına değinilen haberde, bu sürenin daha sonra ortalama 216 güne çıktığı bildirildi.

"Ölüm beklenmiyor değildi"

Haberde, Hollandalı hastanın yapay kalp nakli ameliyatından 240 gün sonra ölmesinin beklenmeyen bir şey olmadığına dikkat çekildi.

Hollanda'nın yanı sıra ABD, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Danimarka ve Kazakistan'da da yapay kalp nakli ameliyatları yapıldığı aktarıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Varisten Kurtulmak Mümkün07 Temmuz 2022 Perşembe 20:53
  • Covid-19’u hafife almayın07 Temmuz 2022 Perşembe 18:02
  • DSÖ: Maymun çiçeğinde can kaybı arttı07 Temmuz 2022 Perşembe 16:29
  • Kobra egzersizinin şok eden faydaları07 Temmuz 2022 Perşembe 11:40
  • İnsülin düzeyini düşürmenin yolları07 Temmuz 2022 Perşembe 10:58
  • DSÖ: Dünya genelinde 6 binin üzerinde maymun çiçeği vakası var07 Temmuz 2022 Perşembe 09:10
  • Göbek yağını 1 haftada azaltın07 Temmuz 2022 Perşembe 08:57
  • DSÖ’den maymun çiçeği açıklaması: 6,000’den fazla vaka bildirildi06 Temmuz 2022 Çarşamba 22:28
  • Maymun çiçeği belirtileri neler? Maymun çiçeği hastalığı belirtileri değişti06 Temmuz 2022 Çarşamba 21:19
  • Korona virüs aşısına benzer kanser aşısı ''umut verici'' sonuçlar açıklandı06 Temmuz 2022 Çarşamba 14:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti