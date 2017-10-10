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Hollanda'da yeni hükümet belediyelere esrar yetiştirme izni verecek

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Hollanda'da yeni hükümet belediyelere esrar yetiştirme izni verecek
Hollanda'da, 15 Mart'ta yapılan genel seçimlerden yaklaşık 7 ay sonra yeni koalisyon hükümeti kuruldu. Koalisyon ortakları, uyuşturucu kaçakçılığını önlemek amacıyla belediyelere esrar yetiştirme izni verilmesini kararlaştırdı.

Yeni kabine, uyuşturucu kaçakçılığı ve buna bağlı suçlarla mücadele etmek için esrarın elde edildiği Hint keneviri bitkisinin yetiştirilmesini yasal olarak belediyelerin sorumluluğuna verecek.

Salı günü açıklanan hükümet programına göre, ilk aşamada deneme amacıyla 10 belediyeye devlet lisansı verilecek.

Esrar satışının serbest olduğu "coffeeshop" adlı kafeler, sattıkları uyuşturucuyu belediyelerden temin edecek.

Suç ve kayıt dışı ekonominin önlemesinin yanı sıra, yasa dışı uyuşturucu üretiminin halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkisi de ortadan kaldırılacak.

Yeni hükümet, intikam amacıyla başka kişilerin çıplak görüntülerini internet ortamında paylaşan kişiler ile yasa dışı fuhuş suçlarına ağır yaptırım uygulanacak. Sigara daha pahalı hale gelecek.

Yeni hükümetin kararı, belediyeler tarafından olumlu karşılandı. Onlarca belediye, esrar üretimine talip olduğunu açıkladı. Denemenin başarılı olması durumunda esrar üretim yetkisi yaygınlaştırılacak.

'İntikam pornosu'na hapis

Hollada'da 208 gün süren görüşmelerin ardından kurulan yeni hükümette Başbakan Mark Rutte liderliğindeki Liberal Sağ Parti (VVD), Hristiyan Demokrat Parti (CDA), Demokratlar 66 (D66) ve Hristiyan Birliği (CU) yer alıyor.

Yeni hükümet, "intikam pornosu"nun da önemli suçlar arasına alınmasını kararlaştırdı. İntikam amacıyla başka kişilerin çıplak görüntülerini internet üzerinden yayanlar, hapisle cezalandırılacak.

Yasa dışı fuhuş konusunda yaptırımlar ağırlaştırılacak. İzinsiz fuhuş yapan kişiler ile yasa dışı eskort ajanslarını işleten kişilere hapis cezası verilecek.

Yeni kabine, cinsiyet kaydını mümkün olduğunca sınırlayacak. Resmi işlemlerde zorunlu olmadıkça cinsiyet belirtilmeyecek.

Hükümetin getirdiği bir diğer yenilik ise, cinsiyete göre embriyo seçimi. Çocuklarına ciddi hastalık bulaştırma riski olan ebeveynlere embriyo seçimi izni verilecek.

Örneğin, göğüs kanseri riski nedeniyle bir aile çocuklarının kız ya da erkek mi olacağına karar verebilecek.

Suçlular artık daha fazla cezaevinde kalacak. Hükümlüler, cezasının üçte ikisini tamamlamadan salıverilmeyecek.

'En yeşil kabine'

Hükümet ortakları tarafından "Bu güne kadar ki en yeşil kabine" diye tanımlanan 3. Rutte hükümeti, Paris İklim Sözleşmesi'nin daha da geliştilmesini öngörüyor. Bu nedenle ülkedeki kömür santralleri 2030'a kadar tamamen kapatılacak.

Denizde rüzgar santralleri için daha fazla alan oluşturulacak. Yeni konutlarda sürdürülebilir enerji teşvik edilecek.

Belediye başkanlarının halk tarafından seçilebilmesine olanak tanıyan düzenleme de, hükümetin yeni dönemde gündemindeki konulardan biri. Hollanda'da belediye meclisi üyeleri yerel seçimle belirleniyor. Ancak belediye başkanları kral tarafından atanıyor.

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