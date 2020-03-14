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Hollanda’daki hastanelerde koronavirüs nedeniyle kırmızı alarma geçildiHollanda’daki hastanelerde koronavirüs nedeniyle kırmızı alarma geçildi

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Hollanda’daki hastanelerde koronavirüs nedeniyle kırmızı alarma geçildi
Hollanda’daki hastanelerde koronavirüs nedeniyle kırmızı alarma geçildiHollanda’daki hastanelerde koronavirüs nedeniyle kırmızı alarma geçildi

Hollanda’daki hastanelerde, “görülmemiş derecede yüksek sayıda hasta beklentisi” nedeniyle, acil durumlar dışındaki operasyonların büyük ölçüde iptal edildiği bildirildi.

Salgının yoğun olduğu bölgelerdeki hastane personelinin izinleri kaldırıldı. Hasta ziyaretlerine sınırlama getirildi.

Hollanda Hastaneler Birliği (NVZ) birçok hastanenin acil olmayan operasyonları ertelediğini doğruladı. NVZ sözcü Wouter van der Horst, "Bu, koronavirüsli hastaları tedavi etmek için gereken akut bakım için kapasiteyi rahatlatacaktır" dedi.

Uzmanlar, hastanelerde ilave yatak sorunu olmadığını ancak solunum cihazları konusunda 'darboğaz' yaşandığını söylüyor.

Bu arada Rotterdam Erasmus Tıp Merkezi ve Utrecht Üniversitesi'ndeki bilim insanları, koronavirüsün neden olduğu hastalığa karşı bir antikor bulduklarını öne sürdü.

Okullar hala açık, veliler tepkili

Hollanda hükümeti, halka evden çalışma ve zorunlu haller dışında dışarı çıkmama çağrısı yapıyor. Ancak, “ekonominin olumsuz etkileneceği ve çocukların risk grubunda olmadığı” gerekçesiyle okullar tatil edilmedi.

İlk ve orta dereceli okullardaki öğrencilerin dörtte birinin bu hafta ebeveynleri tarafından okula gönderilmediği belirtildi.

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, önümüzdeki 2 hafta boyunca zorunlu eğitim kurallarını esneteceklerini açıkladı. Aboutaleb, hükümet tarafından toplu taşımaya sınırlama getirilmesi nedeniyle, özellikle orta dereceli okullardaki öğrencilerin bundan etkilendiğini vurguladı.

Ülkedeki bir çok okul yönetimi de, öğrencilerin devamsızlık yapmasına göz yumuyor.

Ellen van Pernis adlı bir ana okulu öğretmeni, Başbakan Mark Rutte’ye hitaben yazdığı mektup, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Van Pernis, 2,5 - 4 yaş arası çocuklarla çalışan öğretmenlerin,“başkalarıyla en az 2 metre mesafe” uyarısına nasıl uyacağını sordu. Risk grubunda olmayan çocukların, hastanede çalışan annesi aracılığıyla, virüsü, babaannesi kemoterapi gören sınıf arkadaşına bulaştırdığını anlatan Hollandalı öğretmen, şunları dile getirdi:

“Şimdi eve gitmeliyim, çünkü boğazım ağrıyor. Çocukların burunlarını, parmaklarını, mukusunu, sümüğünü ve yüzünü sildikleri masaları temizledim. Merak etme Sayın Rutte, Pazartesi günü döneceğim, virüsü yaymak için! Oh hayır, siz ekonomiyi kurtarmaya devam edin. Pazartesi sizi görebilecek miyim, yoksa evden mi çalışacaksınız?”

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