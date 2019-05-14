Hollanda'daki tramvay saldırısı zanlısı Gökmen Tanış kendi kendini ele verdi

Hollanda'nın Utrecht kentinde bir tramvayda gerçekleştirdiği saldırıda 4 kişiyi öldüren Gökmen Tanış'ın kısa sürede yakalanmasına, kendi hatasının yol açtığı belirtildi.

Yozgat Boğazlıyan doğumlu Tanış'ın, 18 Mart'ta Utrecht merkezindeki 24 Ekim Meydanı'nda, uzun namlulu silahla tramvaydaki yolculara ateş açması sonucu 4 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Saldırının ardından olay yerinden kırmızı renkli bir otomobille kaçan Tanış, bir süre sonra aracı çalışır durumda bırakarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine otomobilsin bulunduğu bölgeye gelen polis, sürücü koltuğunun yanındaki kontrol panelinde "Bu işi Allah adına yaptım. Bütün Müslüman kardeşlerimi selamlıyorum. Allahüekber " yazılı bir not buldu.

Notun, Utrecht Savcılığı tarafından "tecavüz suçlamasıyla" Gökmen Tanış adına gönderilmiş bir savcılık celbinin bulunduğu, yarısı yırtık zarfa yazıldığı ortaya çıktı.

Mahkeme celbinde Tanış'ın, 10-11 Temmuz 2017 gecesi, kız arkadaşı Angelique'ye tecavüz ettiği şüphesiyle ifadeye çağrıldığı belirtiliyordu.

Polis, vakit kaybetmeden Tanış'ın sistemde kayıtlı olan sabıka dosyasını çıkardı. Saldırı sonrası medyaya dağıtılan zanlı fotoğrafı ile Tanış'ın dosyasındaki görüntülerin eşleşmesi üzerine polis hedef daralttı.

Ne zaman radikalleştiği araştırılıyor

Tanış'ın dijital banka hesabını da izlemeye alan terörle mücadele timleri, birkaç saat sonra saklandığı evde ele geçirdiler.

Terör saldırısı ve terör amaçlı cinayet suçlamasıyla sorgulanan Gökmen Tanış'ın sorgu süresi 3 ay uzatıldı.

Savcı, Tanış'ın ne zaman radikalleştiğini araştırıyor. Gazeteye göre, polis, Tanış'ın radikal İslamcı Kaplancılar hareketininin toplantılarana katıldığına ilişkin ipuçları elde etti.

Savcılık, bu toplantıların, zanlının radikalleşmesinde ne ölçüde etki olduğunu araştırıyor.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhaus, Tanış'ın büyük olasılıkla saldırıdan çok önce radikalleşmiş olduğunu düşünüyor.

Savcılık, tecavüz suçlamasıyla cezaevinde bulunan ve 1 Mart'ta temyiz mahkemesinin kararı üzerine tahliye edilen Tanış'ın bu süreçte radikalleşmiş olabileceği olasılığını da değerlendiriyor.

Tecavüz suçlamasıyla Ağustos 2017'de gözaltına alınan Tanış, 21 Eylül 2017'de serbest bırakıldı.

Kişilik testi konusunda polisle işbirliği yapmadığı için 4 Ocak 2019'da tekrar tutuklanarak cezaevine konan Gökmen Tanış, temyiz mahkemesi kararıyla saldırıdan 2 hafta önce tahliye edildi.