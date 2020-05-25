  • BIST 103.024
  • Altın 378,483
  • Dolar 6,8109
  • Euro 7,4186
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Hollanda'daki yaşlı bakım evlerinde kullanılan maskelerin yarısı korumasız çıktı

» »
Hollanda'daki yaşlı bakım evlerinde kullanılan maskelerin yarısı korumasız çıktı
Hollanda'daki yaşlı bakım evlerinde kullanılan maskelerin yarısı korumasız çıktı

Hastaneler için ağız maskelerinin güvenliğini test eden Greencycl adlı laboratuvar, yaşlı bakım merkezlerinde kullanılan 25 ayrı maske markasını inceledi. Bunlardan 12'sinin koruyucu olmadığı belirlendi.

Bunlardan bazıları, en düşük koruma sınırının 30 puan daha altında çıktı. Salgın döneminde satın alınan bazı maskelerin ise son kullanım tarihinin 10 yıl önce geçtiği saptandı.

Testten geçemeyen maskelerin ağırlıklı olarak, Covid-19'a bağlı çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Doğu Brabant bölgesindeki yaşlı bakım evlerinde kullanıldığı belirtildi.

Hollanda'daki araştırmalar, piyasada çok sayıda sahte maske sayıldığını ortaya çıkardı. Mali Suçları Araştırma Servisi (FIOD), son dönemde sahte tıbbi malzeme konusundaki çalılmalara hız verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den ABD’ye "Anlaşmaya Dön" Çağrısı23 Mayıs 2020 Cumartesi 10:31
  • Test yok karantina yok: Yunanistan turizm sezonunu açıyor22 Mayıs 2020 Cuma 17:40
  • İtalyan uzman: Maske sayesinde viral yük azalıyor, vakalar daha hafif seyrediyor22 Mayıs 2020 Cuma 17:20
  • Europol: Avrupa'da hırsızlar 'Evi dezenfekte etmek için geldik" diyerek soygun yapıyor22 Mayıs 2020 Cuma 15:33
  • İtalya'da Tarım Sektöründe Çalışan Düzensiz Göçmenlerden Eylem22 Mayıs 2020 Cuma 14:20
  • BM: "Libya'ya Ne Askeri Çözüm Ne Bombalar Ne De İnsansız Hava Araçları Barış Getirecek"22 Mayıs 2020 Cuma 13:00
  • BM: Akdeniz'deki düzensiz göçmenleri karaya çıkarın22 Mayıs 2020 Cuma 08:58
  • İtalya sınırlarını AB ülkelerine karantina şartı olmadan açıyor21 Mayıs 2020 Perşembe 18:51
  • Avrupa’nın en işlek havalimanı yetkilisi: Geliş yolcularına ateş ölçümü uluslararası standart haline getirilebilir21 Mayıs 2020 Perşembe 13:47
  • Sicilya’da sağlık ihalelerinde yolsuzluk operasyonu: Koronavirüs koordinatörü de dahil 10 kişi gözaltında21 Mayıs 2020 Perşembe 13:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti