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Hollanda’dan 27 yıl sonra Srebrenitsa kurbanlarının ailelerinden özür

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Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollogren, Srebrenitsa soykırımında katledilenlerin ailelerinden özür diledi.
Hollanda’dan 27 yıl sonra Srebrenitsa kurbanlarının ailelerinden özür

Bosna Hersek'in doğusunda yer alan Srebrenitsa'da 11 Temmuz 1995 yılında binlerce kişinin katledildiği soykırımın 27'nci yılında, Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollogren, Potoçari Anıt Mezarlığı’nda konuştu.

Srebrenitsa soykırımında katledilenlerin ailelerinden özür dileyen Ollogren, “Uluslararası toplum Srebrenitsa halkını koruyamadı” ifadelerini kullanarak, “Bu topluluğun bir parçası olarak Hollanda hükümeti bu başarısızlığın meydana geldiği durum için siyasi sorumlulukların olduğunu ve bunun için en derin özürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Hollanda askerlerinin görevlerini yerine getirmek ve savunmasız insanlara yardım edebilmek için ellerinden geleni yaptığını aktaran Ollogren, “Acınızı dindiremeyiz ama tarihin gözlerinin içine bakmaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok” ifadelerini kullanarak, soykırımın suçlusunun Bosnalı Sırplar olduğunu vurguladı.

TOPRAĞA VERİLENLERİN SAYISI 6 BİN 721’E YÜKSELDİ

Savaşın ardından kayıplar için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda bulunan kurbanlar, kimlik tespitinden sonra her yıl 11 Temmuz’da Potoçari Anıt Mezarlığı’nda törenle toprağa veriliyor. Bu yılki törenle birlikte kimlikleri tespit edilen 50 soykırım kurbanı daha toprağa verilirken, Srebrenitsa kurbanlarının sayısı 6 bin 721’e yükseldi.

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