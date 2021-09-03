Hollanda’dan Afganistan açıklaması: Türkiye’ye destek verdi

Hollanda'nın önceliğinin Afganistan'daki vatandaşlarının güvenli şekilde çıkarılması olduğunu söyleyen Bakan Kaag, “Afgan halkını da hiçbir şekilde yalnız bırakmayacağız, onları terk etmeyeceğiz, insani yardım sağlamaya devam edeceğiz. Ortaklarımız ve müttefiklerimizle kapsayıcı bir siyasi çözüme ulaşılabilmesi için neler yapılacağı konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Afganistan bir kere daha terörist grupların merkezi, güvenli limanı olamaz, IŞİD gibi örgütlere ev sahipliği yapamaz” dedi.

Göçmenlerin, göçmen ticari yapan kişilerin hedefi olmaması için çalışacaklarını belirten Bakan Kaag, “Somut gelişmeler Katar ve Türkiye’nin güçlü şekilde angajmanıyla gerçekleşecektir. Pakistan’ın da bununla ilgili olarak görüşmeler yaptığını biliyorum. Biz Hollanda olarak hem teknik hem de güvenlik açısından her türlü desteği vermeye hazırız. Konunun önemini biliyoruz. Özellikle de pozitif diyalog çerçevesinde gümrük birliğinin güncellenmesiyle ilgili hazırlık diyaloğunun başlatılması lazım. Avrupa Komisyonu’nun, bu çerçevede Avrupa Konseyi’ne bir tavsiye hazırladığını biliyorum. Üye bir devlet olarak Brüksel’de gerekli rolleri oynuyoruz. Bir NATO müttefiği, büyük bir ülke ve büyük bir pazar olarak Türkiye’nin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz” diye konuştu.