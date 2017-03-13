Hollanda'dan Ankara'ya: Nazi suçlamasından vazgeç

Hollanda Başbakan Yardımcısı ve İşçi Partisi lideri Lodewijk Ascher, Ankara'nın ülkesine yönelik "Nazi ve faşist" suçlamasından vazgeçmesini istedi

Ascher'e göre, Türkiye'nin bu söylemi devam ettirmesi halinde, ilişkilerde yumuşama olmayacak.

Ascher, Hollanda Radyosu'na yaptığı açıklamada iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi gerektiğine işaret etti. Başbakan Yardımcısı, "Fakat bunun için Türkiye'den farklı bir iletişim yolu gelmeli" dedi.

Ascher, Hollanda hükümetinin bu konuda Türkiye'ye karşı herhangi bir yaptırım düşünmediğini de belirtti.

Dışişleri Bakanı Bert Koenders da, pazar günü katıldığı bir televizyon programında, "Türkiye Nazi suçlaması konusunda özür dilese iyi olur ama böyle bir şey yapmalarını beklemiyorum" demişti.

Başbakan Mark Rutte de, Ankara'nın özür dilemesini istemişti.