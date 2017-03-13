Hollanda'dan seyahat uyarısı, Türkiye'den iki nota

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izninin iptal edilmesiyle tırmanan ziyaret krizi sonrası Hollanda'ya iki nota verildiğini açıklarken, Hollanda hükümeti ise vatandaşlarına Türkiye için seyahat uyarısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın verilen notalara ilişkin açıklamasında "Türk bakanlara yönelik diplomatik nezaket ve uluslararası teamüle uymayan söz konusu muamelelerin, güçlü bir şekilde kınandığı ve bu uygulamalar konusunda Hollanda makamlarından resmi bir yazılı özür beklendiği" belirtildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, birinci notada "1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi ile 1963 tarihli Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin açık ihlalini teşkil ettiği" vurgulandı.

İkinci notada ise, Hollanda güvenlik makamlarının "barışçıl toplantı hakkını kullanan kişilere orantısız müdahalede bulunduğu, insanlık dışı ve aşağılayıcı yöntemler kullanarak, Türk toplumu ile vatandaşlarımızı kötü muameleye maruz tuttuğu" ifadeleri yer aldı.

Reuters'ın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı kaynakları Hollanda maslahatgüzarını tekrar bakanlığa çağrıldı.

Hollanda'nın Dışişleri Bakanlığı da, vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Türkiye'ye gitmemeleri çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum çalışmaları için Avrupa'ya giden Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal eden, ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan'ı da sınır dışı eden Hollanda'ya sert tepki göstermişti.

Hollanda'nın "bir muz cumhuriyeti gibi davrandığını" öne süren Erdoğan, "Yapılan işin adı skandaldır. Hollanda bu terbiyesizliğinin bedelini mutlaka ödeyecektir" diye konuşmuştu.

Başbakan Binali Yıldırım da Hollanda ve Avrupa'ya yönelik eleştirilerini sürdürerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugünlerde yeri gelince bize demokrasi dersi verenlerin diktatörce uygulamalarını hep birlikte izliyoruz. Açık açık buradan söylüyorum, siz bunu yapmakla 'Hayır' kampanyasına destek oluyorsunuz."

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "En yakın zamanda anlayıp, mahcup olup, hizaya gelip Türkiye'den özür dileme noktasına geleceklerinden eminiz inşallah" dedi.

Hollanda hükümeti, Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın "istenmeyen kişi" ilan edilerek sınır dışı edilmesi konusunda Türkiye'nin "özür dileyin" çağrısını reddetti.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye ile gerilimin yumuşatılmasından yana olduğunu ancak özür dilemeyeceklerini söyledi.

Rutte, Türk hükümetinin iki ülke arasında yaşanan ziyaret krizi ile ilgili olarak oldukça tuhaf davrandığını savunarak, "Olayları çığrından çıkarmak için ellerinden geleni yaptılar" demişti.

Dışişleri Bakanı Bert Koenders da, Türkiye ile diyalog arayışının sonuç vermemesi halinde "sert önlemler almaya hazır olduklarını" ifade etti.