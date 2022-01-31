Hollanda'dan sığınma talep eden Türk vatandaşlarının sayısı hızla artmaya devam ediyor

Hollanda'ya iltica başvurusunda bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısındaki artış devam ediyor.

Geçen yıl 2 bin 460 Türk vatandaşı Hollanda'dan sığınma talep etti.

Türkiye, Suriye ve Afganistan'dan sonra, vatandaşları Hollanda'ya en fazla sığınma başvurusu yapan 3. ülke oldu.

Hollanda İstatistik Kurumu'na (CBS) göre, 2015'teki mülteci krizinden bu yana 2021 yılında iltica başvurularında ciddi bir artış kaydedildi.

Sığınma talep edenlerin sayısı, koronavirüs salgının ortaya çıktığı 2020 yılına göre yüzde 80 artarak, 25 bine ulaştı.

Geçen yıl 2 bin 460 Türk vatandaşı Hollanda'dan sığınma talep etti.

Türkiye, Suriye ve Afganistan'dan sonra, vatandaşları Hollanda'ya en fazla sığınma başvurusu yapan 3. ülke oldu.

Hollanda İstatistik Kurumu'na (CBS) göre, 2015'teki mülteci krizinden bu yana 2021 yılında iltica başvurularında ciddi bir artış kaydedildi.

Sığınma talep edenlerin sayısı, koronavirüs salgının ortaya çıktığı 2020 yılına göre yüzde 80 artarak, 25 bine ulaştı.

Hollanda'dan sığınma talep edenler arasında ilk sırayı Suriye vatandaşları aldı. Suriye'den 8 bin 380 başvuru yapılırken, bunu 3 bin 5 kişiyle Afganistan izledi.

Aslında daha önceki yıllarda Hollanda'ya sığınma talebinde bulunan Afgan sayısı bu kadar yüksek değildi.

Taliban yönetiminin iş başına gelmesinden sonra Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerine iltica başvurusu yapan Afganistan vatandaşlarının sayısında patlama yaşandı.

Vatandaşları Hollanda'dan en fazla sığınma talep eden üçüncü ülke ise, 2 bin 460 kişiyle Türkiye oldu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, bu konuda yeni bir rekora imza attı.

Türkiye'den önceki yıllarda düşük sayıda gerçekleşen iltica başvuruları, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası hızla artmaya başladı.