Hollandalı aile hekimleri: Koronavirüs yüzünden ölen çok sayıda kişi test edilmeden gömülüyor

Hollanda'da koronavirüs salgının ilk saptandığı ve en yaygın görüldüğü yer olan Brabant eyaletinde, büyük bölümü yaşlılardan oluşan çok sayıda kişinin, koronavirüs nedeniyle hastaneye yetişemeden evinde öldüğü belirtildi.

Bu yüzden, ölen kişiler, salgın kurbanları arasında sayılmıyor.

Hollanda Televizyonu'nda (NOS) yayınlanan "Nieuwsuur" (Haber Saati) programına göre, Uden, Erp, Schijndel, Boerdonk başta olmak üzere, Brabant'taki birçok kent ve kasabada ölen çok sayıda kişi, test edilmeden gömüldü.

Bu nedenle, Brabant bölgesinde hastaneye gidemeden evinde ölen çok sayıda koronavirüs hastası, salgın kurbanları arasında sayılmıyor.

Hollanda'da günde ortalama 2 bin - 2 bin 500 arasında test yapılabiliyor. Hollanda Aile Hekimleri Birliği'ne (NHG) göre, bu nedenle, açıklanan ölüm sayıları gerçeği yansıtmıyor.

Uden kentindeki aile hekimlerinden Eduard Graat, "Dün 3 hastam öldü. Biri koronavirüs pozitif çıktı. Ama diğer ikisi, korona belirtilerine rağmen test edilmeden gömüldü" dedi. Hollandalı hekim, her gün en az 2 hastasının salgın nedeniyle kaybettiğini söyledi.

Salgına bağlı ölümlerin artması, cenaze hizmetlerinde yoğunluğa neden oldu. Brabant bölgesindeki cenaze şirketleri, iş yoğunluğu nedeniyle artık yeni başvuru kabul etmiyor. Ölülerin yakıldığı krematoryumlar da, haftanın 7 günü çalışma kararı aldı ancak yine de talebe yetişilemediği belirtiliyor.

Veghel kasabasındaki cenaze şirketi yöneticisi Ton Claassen, günde en az 3 cenaze kaldırdıklarını söylüyor. Salgın önlemleri nedeniyle cenaze törenlerine en fazla 4 kişi kayılabiliyor. Onlar da, birbirlerine 1,5 metreden fazla yaklaşamıyor.

Birçok yaşlının, geride kalanları salgında korumak için, cenaze töreni yapılmamasını vasiyet ettikleri belirtiliyor.